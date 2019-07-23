特朗普不允許美國被超越 菲媒揭中國崛起勢不可擋原因

美國總統特朗普一直強調不能讓中國經濟超越美國，然而，菲媒認為，中國的崛起是不可阻擋的。

菲律賓《商業世界報》7月22日發表題為《為什麼中國的崛起勢頭不太可能很快消失》的文章稱，一些有見地的人士在思考，在我們（或我們的孩子）的有生之年，會不會親眼目睹美國的衰落。又或許美國的時代已經成為過去，該是中國掌舵的時候了？哪一位美國的諾貝爾經濟學獎得主有朝一日會前往北京，懇求中國不要拋售美國國債而是繼續購買?

那些懷疑中國崛起重要意義的人大可以指出，美國仍是世界最大經濟體，中國的GDP僅為美國的65%至70%、勞動生產率只相當於美國的1/5，美國人均GDP（按2018年購買力平價計算）仍是中國的3.5倍等。從該角度來看——特朗普（Donald Trump）政府很可能也這麼看——一些人或許認為如今仍能阻擋中國的崛起。

然而，兩個因素有悖於這種預測。其中之一是中國中等收入羣體的龐大規模。瑞士信貸集團在2015年發佈報告稱，數十年來的迅猛增長已使中國的中等收入羣體超過美國（個人淨資產介於5萬至50萬美元之間），兩國分別為1.09億人和9,200萬人。但即便這種對比也是對中國(實力)的低估。如果使用相對較低的淨資產門檻，比如説1萬至10萬美元之間，那麼如今中國人在全球中等收入及更富裕羣體中的佔比已接近40%，而美國和歐洲加起來還不到30%。無論怎麼強調這種現實的重要性都不為過。從智能手機、洗衣機、冰箱到汽車消費，再到乘飛機旅行，中國已成為全球最大的消費市場。

第二個因素至關重要。美國的經濟優勢部分建立在一種文化霸權的基礎上，流行文化和吸引人的消費生活方式仍主要由西方特別是美國的術語來定義。對中國來説，目前還無法輕易讓其商業搭上流行文化的便車。中國還算不上「酷」。因此中國品牌的價值必須完全基於價格和技術。

與此同時，美國《財富》雜誌7月22日公佈的世界500強名單顯示，中國上榜企業數量首次超越了美國。《財富》稱，世界權力平衡正在發生深刻轉變。

針對中國的崛起，美國方面十分警惕。美國總統特朗普本人也多次強調不能讓中國超越美國。特朗普6月10日在接受美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）採訪時直言不諱地説：「我想要中國發展得很好，但是説實話，我不想他們和我們一樣好。」

特朗普還説，當中國在談《中國製造2025》時，他們的意思是，中國將在2025年變得更加強大，佔據主導地位。「我對習近平主席説，聽着，這冒犯了我。不能這麼做。現在他們不再使用2025計劃了，因為他完全理解了我們的意思。」

特朗普2019年4月2日在一次春季晚宴上説，要不是他徵收了關税，中國經濟幾年之內就將會趕超美國。他説：「他們將會在很短的時間裏趕上我們，兩年內，在我任期結束的時候。如果你們的總統是一個一般的總統，他們將會趕上我們。但是現在呢，他們要花很長的時間才能趕上我們。」

特朗普還曾於4月份打電話給美國前總統卡特（Jimmy Carter）。特朗普説，他尤其對中國正在超越美國感到擔憂。

特朗普2018年8月21日在西弗吉尼亞州舉行的一個集會上發表講話時強調：「當我上任時，我們正在朝着讓中國在非常短的時期內超越美國的方向上前進。但那種情況不會再發生了。」