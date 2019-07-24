美國參議院確認由埃斯珀擔任防長　對華立場強硬

美國參議院7月23日表決陸軍部長埃斯珀（Mark Esper）出任國防部長的提名，結果以90票贊成對8票反對通過，為華府史上最長的防長空缺問題劃上句號。

現年55歲的埃斯珀獲大多數共和、民主兩黨議員支持，不過有份角逐民主黨2020年總統候選人的女參議員沃倫（Elizabeth Warren）則投下反對票，她在提名聽證會時曾向埃斯珀提出多項尖銳問題，包括他與美國第三大國防合約商雷神公司（Raytheon）的關係，以及他拒絕延長在決定涉及該公司政策時避席的承諾。

美國防長空缺源於馬蒂斯（Jim Mattis）在2018年12月以與總統特朗普（Donald Trump）立場相左而辭職，雖然特朗普曾提名沙納漢（Patrick Shanahan）為防長人選，但後者在6月以家庭問題為由退出提名。因此國會兩黨多名議員都呼籲特朗普盡快填補空缺

埃斯珀2010年至2017年在為全球最大軍火製造巨頭「雷神」工作的數年間，被華府政治雜誌《國會山》評為頂尖政治説客（圖源：路透社）

埃斯柏曾參與1991年波斯灣戰爭（Gulf War），與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同時於1986年在西點軍校畢業，兩人的關係十分友好。

埃斯珀屬於「對華鷹派」，長期敦促美國政府對華採取強硬立場。埃斯珀4月接受路透社訪問時稱，「我們現在認識到與中國處於戰略競爭關係，已經有些遲」；「中國的問題、中美的競爭、中國的能力，對我來説已經不是新議題；我目睹這種演變已經超過20年。」

他亦認為相比於中國與俄羅斯，美國已經失去了軍事優勢。埃斯珀5月出席大西洋理事會（Atlantic Council）的會議時指出，「中國與俄羅斯多年致力於加速軍事現代化進程。雖然自冷戰結束以來，美國在軍事上保持無可比擬的優勢，但目前這種差距已經縮小」。

（路透社／美聯社）