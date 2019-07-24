中俄軍機聯合空中巡航　亞太軍事聯盟漸成形

中俄軍機7月23日飛越位於東海、韓日有主權爭議的島嶼，引發韓國和日本分別出動戰機阻截，其中韓國更向俄羅斯軍機發炮警告，事態嚴重。有分析認為，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京透過聯合軍事行動發出清楚信息——中俄已準備好測試正在萌芽的太平洋軍事聯盟。

俄羅斯國防部事後發聲明指，是次行動是俄羅斯和中國首次於亞太地區出動遠程軍機進行聯合空中巡邏，有助加深和發展俄中關係，進一步提升兩國軍方交流層次，改善進行聯合行動的能力，並加強全球戰略穩定。

2018年，俄羅斯舉行前蘇聯解體後最大規模軍演，中國解放軍亦有參加。（VCG）

中俄雖然未有正式建立軍事聯盟，但兩國的軍事合作關係早已在區內顯示實力。2018年，俄羅斯進行「東方2018」（Vostok 2018）軍演，號稱是前蘇聯解體以來最大型的軍演，中國和蒙古亦有派兵參加。

「東方2018」軍演揭幕的同時，習近平身處俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok）與普京會面。海參崴的戰略意義重大，為俄羅斯在亞太地區展現實力的基地，北京近年亦有派出軍艦到戰略港口參與聯合海軍演習。

韓國聯合參謀本部發放相片，指中國H-6轟炸機飛近東海。（AP）

有學者認為，23日發生的軍事衝突或者是中俄軍方互通能力的測試。海參崴遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）國際關係學者盧金（Artyom Lukin）形容，兩國正擴大「準聯盟」合作關係，事件向日本、韓國和美國釋出信息，顯示俄中共享的實力。

同一時間，俄羅斯正準備與中國磋商軍事協議。卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）主任特列寧（Dmitri Trenin）認為，同類的巡邏行動將成為常態，兩國協約關係將變得更深厚。

英國廣播公司（BBC）記者馬庫斯（Jonathan Marcus）亦形容，事件反映中俄更緊密的經濟和外交關係正將兩國拉得更近。中俄世界觀相似，提出與西方不同的模式。馬庫斯指出，中俄聯手是華府的惡夢，亦對美國戰略構成重大挑戰。

（綜合報道）