米勒將出席首個通俄門聽證會　特朗普：浪費時間

通俄門特別檢察官米勒（Robert Mueller）將於7月24日出席眾議院聽證會，就通俄調查公開作證。特朗普在社交網絡上貼文，堅持自己沒有通俄，並稱通俄調查有如獵巫。

特朗普堅稱自己沒有通俄，並指責民主黨的通俄門調查是浪費時間。（圖源：路透社）

特朗普在個人Twitter上寫道，米勒不應該在通俄調查的事件中再次被給予機會，並批評民主黨是在浪費時間，做有如獵巫的東西。特朗普稱米勒提出的報告已顯示他沒有通俄及妨礙司法公正。

米勒在24日稍後將出席首個聽證會，就通俄門調查報告作詳細解釋，他的助手柴柏利（Aaron Zebley）亦會陪同出席。柴柏利曾協助米勒進行調查工作，並負責日常監督任務，但未知柴柏利會否宣誓作供。

要求米勒發言不能超出報告內容

司法部助理副部長温斯海默（Bradley Weinsheimer）去信米勒，強調供詞必需在公開報告的框架中，不能超出報告內容及本人在5月發表的聲明。

這意味米勒只能按報告內容發言，包括不會直接判斷特朗普是否妨礙司法，或判斷特朗普沒否觸犯刑事罪行。

民主黨發表聲明，促請米勒無視信中要求，自由地説話，因米勒現時並非在職官員，無需跟隨政策行事。

米勒在5月發表聲明時表示，司法部政策規定無法起訴現任總統，並稱調查沒有為特朗普免罪，他在當天宣佈即時辭去司法部職位。