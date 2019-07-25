約翰遜：承諾英國在10月31日脫歐　沒有「如果和但是」

英國執政保守黨黨魁約翰遜（Boris Johnson）7月24日展開新首相的首日工作，他覲見英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）後，於首相府外發表講話，承諾會帶領國家在10月31日如期離開歐盟，以及改善英國經濟及民生。

約翰遜表示，不少人批評英國至今仍然停留在2016年脫歐公投後的爭議，他稱會實現國會向民眾的承諾，在10月31日正式脫歐，不會有「如果和但是」，並會向歐盟爭取更好的脫歐協議，同時以自由貿易和相互支持為根基，與歐洲建立新的合作關係。

他認為，有信心在99日內達成目標，因此強調現在是時候行動和作出決定，展示強勢領導，為國家帶來更美好未來。

約翰遜頭髮凌亂，作風滑稽，跟英國傳統政客形象迴異。（美聯社）

約翰遜提到施政內容，在內政方面會增派及招聘更多警察保障治安，改善醫療制度各社會福利，並向中小學教育提供更多資助，另外政府亦會為公路、鐵路及光纖寬頻等基建投放更多資源。他認為國家提升薪金、生活水平和生產能力後，英國數以百萬計的年輕人可以安居樂業，商家因此有信心在全國投資。

在脫歐問題上，約翰遜相信可以與歐盟違成一個無需在愛爾蘭邊界設立檢查站的協議，強調英國一直反對這個違反民主的「補底方案」（Backstop），但同時國家需要面對聚盟拒絕談判而導致的硬脫歐可能。

另外約翰遜向居於英國的320萬歐盟公民保證，他們的居住與工作權不會受到影響。

（路透社）