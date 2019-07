就任英國首相　約翰遜全新一天

保守黨黨魁選舉結束,約翰遜(Boris Johnson)順利當選,意味約翰遜將成為第55任大不列顛及北愛爾蘭聯合王國首相。在接受英國內外的祝賀後,約翰遜很快就會迎來全新生活的一天。

文翠珊在2016年在白金漢宮,向英女王行吻手禮,跪下握手的樣子。約翰遜也將覲見英女王。(Getty Images)

白金漢宮的「吻手禮」

有看過電影《黑暗對峙》(Darkest Hour)的,還記得邱吉爾(Winston Churchill)跌撞似的向佐治六世吻手的尷尬一幕嗎?約翰遜很快需要做同一樣的事,而對手是喬治六世的女兒,英女王伊利沙伯二世。

約翰遜會在早上接到來自白金漢宮的召見,隻身前往白金漢宮,接受伊利沙伯二世的委任並在跟前行傳統的「吻手禮」。不過有説這儀式並不需要真的「吻下去」,一般情況下一個握手已足夠。約翰遜會在此時,成為新英國第55任首相。

大量的攝影機已集在唐寧街10號前準備好,等待約翰遜前來,發表首個發言。(圖源:Getty Images)

唐寧街10號前的第一句

接下來約翰遜將乘坐專車,前往首相官邸。此時唐寧街10號將有大量記者傳媒包圍。約翰遜下車後,他會在一個已準備好的講台位置上,以首相身份向英國發表首次講話。

首次講話可長可短,但每一句會代表着新首相的治國宗旨和理念。如文翠珊的「終結令人憤怒的不公平」(End the burning injustice),白高敦(Gordon Brown)的「我會盡力而為」(I will try my utmost)等。

首次簡短會議及「最後手段之信」

約翰遜其後會走進官邸,接受官邸員工的歡迎,開始他身在首相官邸的第一天。約翰遜首個工作是召開首次簡短會議,聽取內閣祕書、國防部長、國家安全顧問及情報機關的報告。

在聽取包括英國擁有核武力的潛艇情報後,約翰遜需擬定「最後手段」,寫下只有他才知道的「最後手段之信」(Letters of last resort)。所謂「最後手段」是指當英國政府因敵人核武攻擊而毀滅,在無任何替補決策者生存下,搭載核彈的艦長應採取什麼手段的指示。

這封信會一直保存在潛艇控制室的保險箱中,信件內容只有約翰遜才知道,在此前文翠珊的信件會直接銷毀。

最後手段之信會輪流收藏在前往外海執行任務的潛艇中。歷史上從未有人打開過最後手段之信,當然,沒有人會希望有打開的一天。(圖源:Getty Images)

組成新內閣與部長

接下來,約翰遜將與內閣祕書討論新內閣和部長的組成。雖然這可能早已在約翰遜心目中盤算許久,但最終仍需寫在祕書的筆記本上才能作實。

新名單會交由工作人員審查,避免出現任何利益衝突。

新內閣及部長名單不一定會在第一天就公佈,但一般較重要的職位人選會很快有消息流出。

順帶一提,約翰遜亦會在官邸的第一天收到來自各國的祝賀電話。如奧巴馬就在卡梅倫(David Cameron)走進官邸30分鐘後打來,約翰遜亦應很快會接到特朗普的賀電。