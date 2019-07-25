中國發布新時代國防白皮書　美智庫揭異乎尋常之處

中國發布了新版國防白皮書，白皮書對美國的戰略改變提出了批評，美國方面做出了回應。美智庫認為這份白皮書與以往的十分不同。

中國政府北京時間7月24日發表了《新時代的中國國防》白皮書。這是中國政府自1998年以來發表的第10部國防白皮書，也是十八大以來發表的首部綜合型國防白皮書。

白皮書全文約2.7萬字，正文部分包括國際安全形勢、新時代中國防禦性國防政策、履行新時代軍隊使命任務、改革中的中國國防和軍隊、合理適度的國防開支、積極服務構建人類命運共同體等6個章節。

中國軍事科學院戰爭研究院研究員曹延中説：「白皮書是在世界面臨百年未有之大變局、中國特色社會主義進入新時代、中國的國防和軍隊建設站在新的歷史起點之際發表的，全面貫徹了習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平強軍思想和習近平軍事戰略思想，具有鮮明的時代性、高度的綜合性和突出的創新性。」

中國在白皮書的開篇就點名批評美國，稱美國調整國家安全戰略和國防戰略，奉行單邊主義政策，挑起和加劇大國競爭，大幅增加軍費投入，加快提升核、太空、網絡、導彈防禦等領域能力，損害全球戰略穩定。

官方回應

美國國會兩院關注國防政策的兩黨議員拒絕接受北京的指責。美國國會眾議院軍委會共和黨領導人索恩伯裏（Mac Thornberry）7月24日在回應媒體有關提問時説，他還沒有機會詳細閲讀中國新的國防政策白皮書，但拒絕接受美國國防戰略挑起大國競爭的説法。

索恩伯裏：「我認為，因為中國和俄羅斯的軍力增強以及他們在許多方面咄咄逼人的方式，我們在國防戰略中認識到情況已經發生了變化，而且可能比較遲緩地認識到了這些變化。」

民主黨人達克沃斯（Tammy Duckworth​）是參議院軍委會的成員。她對媒體説，美國無意加劇大國競爭。

達克沃斯：「我認為我們的國防戰略只是談及我們在世界某些地區需要加強軍事存在，這不是要加劇競爭，而是説我們有責任跟盟友一道實施國際準則，比如在亞太地區實施航行自由。」

美國議員魯比奧（Marco Rubio）24日也反擊説：「中國政府賄賂外國政府領導人以獲得合同，違反不講南海軍事化的承諾，讓發展中國家調入『債務陷阱』，現在竟然説美國『權力政治』正在破壞全球穩定。」

美國國防部印太事務發言人伊斯特伯恩（David Eastburn）也説，他已經針對中國這份國防白皮書起草了回應聲明，正等待主管官員的批准發佈。

智庫評論

新的國防白皮書是中國政府自1998以來發表的第10部國防白皮書。美國國防智庫蘭德公司防務專家何天睦（Timothy Heath）説，中國這份國防政策與往年的報告相當不同。

「我認為這份報告論述新時代的的語調是跟以往不同之處。對我來説，這是這份報告異乎尋常之處。報告一方面展現了中國的信心，另一方面表達了它的焦慮。在我看來，這是報告最大的不同。」

美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）網站7月24日也刊文説，這份白皮書是對美國的一個公開戰略挑戰。

文章稱，和中國此前的國防白皮書不一樣，這份新白皮書對美國在2017年《美國國家安全戰略報告》和2018年《國防戰略報告》中提出的挑戰進行了回擊。美國在兩份報告中都將中國作為美國增強軍事力量的關鍵目標，還將中國單列為美國主要戰略對手。

美國戰略重心由反恐轉向同中國以及俄羅斯的競爭和潛在衝突，《新時代的中國國防》白皮書是對此做出的回應。

文章稱，以往的白皮書一般都聚焦中國廣泛的和平意圖和「雙贏」合作理念，但是這份白皮書有所不同，至少觸及到了中國軍事發展的每個方面，這些都是美國發表的《中國軍力報告》關注的重點。