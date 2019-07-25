歐洲熱浪肆虐　比利時德國荷蘭破紀錄高温

歐洲7月25日受到熱浪侵襲，比利時、德國和荷蘭都分別錄得破紀錄的高温。炎熱的天氣影響鐵路交通，還有民眾前往避暑戲水期間遇溺。

比利時東北部小鎮小布羅赫爾（Kleine Brogel）的軍事基地，錄得破紀錄的攝氏39.9度高温，超越1947年6月的紀錄。德國西部的蓋倫基興（Geilenkirchen）錄得攝氏40.5度，較原先紀錄高出0.2度。荷蘭南部的希爾澤賴恩（Gilze-Rijen）則錄攝氏38.5度，打破75年紀錄。

法國同樣受到熱浪影響，巴黎25日或迎來70年來的高温，預料高達攝氏40.4度；以葡萄酒聞名的波爾多（Bordeaux）的氣温創新高，達到攝氏41.2度。

高温影響鐵路交通，英國鐵路網公司因應極端氣候，已將火車減速。法國國營鐵路公司（SNCF）更建議旅客待熱浪高峯過後再出遊。來往布魯塞爾、巴黎和倫敦間的大力士高速列車（Thalys）和歐洲之星（Eurostar）火車班次曾因高空電纜過熱而受影響，暫未知是否與熱浪有關。

不少民眾走到河邊和湖邊戲水，卻發生悲劇。《倫敦大都會報》（Metro）報道指本週有3名遊客於泰晤士河失蹤，其中一人的屍體被尋回。德國從23日至今有3人溺斃。