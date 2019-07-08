【全球暖化】熱浪襲北美歷最熱6月　加州成千上萬青口被「煮熟」

全球暖化問題持續惡化，超級熱浪近日侵襲北美，加州更經歷有史以來最熱的6月，北部聖塔羅莎（Santa Rosa）一度錄得華氏100度，即攝氏38度，對生態造成破壞，成千上萬青口更因此在海岸活生生被煮熟，在海洋保護區工作逾15年的研究員表示，雖然以往曾出現類似情況，但從未見過如此大量，擔心會對海洋生態系統構成重大破壞。

知名漁業港口Bodega Bay出現罕見現象，成千上萬的青口在海岸被活生生煮熟。（Jackie Sones網誌圖片）

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據外國傳媒報道，加州北部在6月錄得破紀錄高溫，在6月10日及11日，北部聖塔羅莎（Santa Rosa）一度錄得華氏100度，即攝氏38度，當中知名漁業港口Bodega Bay出現罕見現象，成千上萬的青口在海岸被活生生煮熟，正常健康的青口兩邊殼應緊密黏在一起，惟死亡的青口殼會打開，露出內裏組織或空殼。

在Bodega Bay海洋保護區工作逾15年的研究員索恩斯（Jackie Sones）表示，她在7月1日巡查海岸時，發現數以百計青口死亡，其後深入調查後，發現成千上萬的青口死亡，她稱過往曾出現類似的青口死亡情況，但從未見過如此大量及大規模，除Bodega Bay外，沿岸約225公里也廣泛出現此現象，可見總數量相當驚人。

全球暖化令全球生物飽受威脅：

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索恩斯解釋大量青口死亡會影響海洋生態系統，「青口是重要的基礎物種（foundation species），其作用如森林中的樹木，能為多種海洋生物提供棲息地，對維持海洋生態系統非常重要」，索恩斯又指溫度達華氏90度時，即攝氏約32度，青口開始感到環境有異及掙扎，如今大量青口在短時間內死去，索恩斯相信它們曾經歷華氏100度的高溫。

（綜合）