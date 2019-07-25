「迷你狂人」約翰遜拜相　「自殺式」脫歐仍是出路？

一如外界所料，英國保守黨脫歐悍將約翰遜（Boris Johnson），終以大比數擊敗外相侯俊偉（Jeremy Hunt），接下文翠珊的黨魁職務，續領導英國走上脫歐之路。可是，自2016年國民以輕微差距通過脫歐公投，英國就像陷入永無休止的折騰，加深社會撕裂之外，亦令脫歐談判陷入膠着。如今支持硬脫歐的約翰遜透過「小圈子選舉」成功拜相，實在應讓民眾重新選擇去留，才能帶領英國走出困局。

約翰遜向英女王躹躬（美聯社）

素來言論惹火、不修邊幅的約翰遜，當選後隨即嘗試建立溫和形象，團結民心。在發表勝利演説時，支持硬脫歐的約翰遜明言會帶領英國將在限期（10月31日）前完成脱歐程序。同時，他亦用上美國總統特朗普的宣傳伎倆，訴諸民族情感，揚言要領導英國如沉睡中的巨人般崛起。問題是，約翰遜不但面對保守黨的內患、歐盟的外患，更有民意的挑戰，前路難言樂觀。

作為保守黨的壞孩子，約翰遜過去的言論和立場，向來都不是走中庸之道。如今爬上權力之峰，未來如何化解黨內分歧，仍是首要難關。首先，作為黨內領袖，約翰遜已難以聯合侯俊偉（Jeremy Hunt），修補黨內分裂，他反而讓這名原外相遠離政治核心，故如何團結黨內侯俊偉的支持者，仍是一大難關。搞不好的話，更會再現文翠珊時期的黨員叛變。再者，早在約翰遜接任前，財相夏文達、司法大臣郭達瑋、國際發展事務大臣施達偉、外交部國務大臣鄧克勤早已明志「跳船」；反而，約翰遜的內閣名單中，已見多名脫歐派舊將回歸。未來約翰遜如何擺平黨內分歧，求同存異，仍屬未知。

約翰遜脱歐立場強硬，不排除帶領英國硬脱歐（路透社）

約翰遜要做全民首相 便不能強行闖關

社會上，作為硬脫歐的代言人，約翰遜的立場即使有92,153名保守黨黨員背書，亦難稱為全民意志。是次選舉之所以被稱為英國民主史的一次黨內「小圈子選舉」，英國的國運走向只是維繫於13萬多黨員投票意願，佔全國人口冰山一角。然而，據民調機構YouGov的統計，多達三成七的受訪者認為，約翰遜上台是令人「沮喪」的結果，另有一成人感到「失望」；反之，感到「欣喜」僅有一成。這個小圈子制度強加的結果，在全國支持二次公投和硬脫歐的人數各佔四成三時，又怎能讓民眾對約翰遜的領導心悅誠服？而他執行硬脫歐的正當性又從何而來？

英國在2016年6月通過脫歐公投，但政府至今仍未知悉如何落實當年選民的投票取向。（路透社）

即使約翰遜能化腐朽為神奇，擺平國內一切反對聲音，現實上硬脫歐還須通關歐盟的考驗。平情而論，保守黨甘願捨棄立場溫和的侯俊偉，並把約翰遜送進唐寧街，實為「非常時期，就用非常手段」，目標就是要借作風強橫的領袖，跳出正常的政治博弈，向歐盟爭取較佳的脫歐協議。正如約翰遜在競選時期多次強調，若歐盟未能提供更好的脱歐條件，英國將拒絕支付390億英鎊的脱歐「分手費」，做法跟大西洋彼岸的美國總統特朗普差別不大。可是，這種不顧面子的邊緣談判，在以大欺小的情況或能夠奏效，但歐盟的經濟規模早已超越所有主權國家，不但已否定重新談判的可能性，也不太可能向「敲詐」屈服。畢竟，若歐盟現向英國屈服，變相也是向一眾貌合神離的成員國，打開了潘朵拉的盒子。

美國總統特朗普在約翰遜當選後不久，便在Twitter推文祝賀。（特朗普Twitter截圖）

政治本為妥協的藝術，一如約翰遜上台後漸見溫和、向中間派靠攏的作風一樣。不過，英國輪迴脫歐的故事，實非換個領袖可解的死結。前英揆卡梅倫錯判形勢，不明不白地舉行公投，把極為複離的政經關係、影響和可行方案，簡化成二元對立的「脫與不脫」讓民眾表決，本質就是多數人的暴政。如今，若約翰遜真想重建威信，修補各方撕裂，較理想和負責的做法不是強行衝關、一了百了，而是讓民眾經過長達三年的折騰、爭辯後，重新選擇。