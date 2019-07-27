美國與危地馬拉簽署「安全第三國」協議

美國總統特朗普7月26日宣佈，該國與危地馬拉簽署有爭議的「安全第三國」協議。此前特朗普曾威脅説，如危地馬拉拒絕簽字，會對該國出口貨品徵收關税。

美國總統特朗普一度威脅説，如危地馬拉不肯簽署「安全第三國」協議，可能會對該國徵收關税。圖為7月25日美國邊防巡邏隊將一批移民遣送返回墨西哥。（AP）

根據這份協議，取道危地馬拉（Guatemala）前往美國的洪都拉斯（Hondurans）和薩爾瓦多（Salvador）移民必須首先向危地馬拉申請庇護。美國政府則有權拒絕他們尋求美國庇護的申請，並將他們遣返危地馬拉。

特朗普（Donald Trump）在簽署儀式上稱，「這個里程碑式的協議將令『蛇頭』（人口販子）和走私犯停業。」

他指出，協議將保障那些真正有合法訴求的人，並結束移民在美國南部邊境濫用尋求庇護系統的危機。

他還説，危地馬拉現在是美國的朋友，而不是敵人。

在民生施政方面高舉「美國優先」旗幟的特朗普，認為在美墨邊境建牆有助阻擋非法移民流入。他認為移民為美國本土帶來罪案及毒品等，要求與美國接壤的墨西哥加強執法，亦要求包括薩爾瓦多在內的國家協助處理相關問題。

美國以保守派佔多數的最高法院，法官在26日以5票贊成與4票反對，推翻加州聯邦法院法官阻止華府可動用25億美元的國防部資金在南部邊境興建圍牆的決定。這筆錢將用在加州、亞利桑那州及新墨西哥州的建牆項目。

特朗普在推特（Twitter）推文，表達自己對於美國在打擊非法移民的努力上兩度「報捷」的喜悦，稱這是一場邊境安全與法治的勝利。