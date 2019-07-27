新加坡華為手機特價54坡元　供不應求惹眾怒　道歉收場

華為7月26日起一連三日在新加坡推出手機大減價活動，以54新加坡元（約300港元）的超低價，向50歲或以上新加坡公民出售智能手機。活動首日大批民眾在當地逾27間華為分店排隊，惟開售不久就出現嚴重缺貨的情況，引起顧客不滿，數個地點人潮不肯散去，需警方到場處理。

數個地點的人潮遲遲未肯散去，而要警方到場處理。（Reuters）

8月9日是新加坡國慶54週年，華為7月26日起一連三日在當地推出促銷活動，向50歲或以上新加坡公民出售Y6 Pro 2019手機，價格由198坡元大減價至54坡元。

新加坡《聯合早報》報道，全國逾5000多人排隊搶購，多家店鋪由早上8時起出現過百人的人龍，排隊人士包括不少高齡長者。

報道引述市民指出，每間店鋪只有約20至30部優惠手機，嚴重「僧多粥少」，根本無法滿足排隊人潮。

華為在當日早上10時30分在Facebook發帖，指所有優惠手機都已售出，又指Mate 20的促銷優惠亦會取消，直至另行通知。

公司向民眾道歉，並表示會評估一切可能，推出其他促銷活動。然而，數個地點的人潮遲遲未肯散去，需要警方到場處理。

有失望的顧客批評華為安排不當：「促銷活動前竟然無貨？你是在試圖愚弄人們，並利用這個國家的54週年國慶作宣傳嗎？」