羅馬尼亞少女遭綁架　致電求救3次　警19小時後破門已化碎骨

羅馬尼亞一名15歲少女遭綁架，撥打3次112緊急電話求救無門。警方19小時後才處理卻為時已晚，破門嫌犯住處時，發現的是少女的骨頭碎片。

羅馬尼亞內政部長莫加（Nicolae Moga）對此感到痛心，26日開除警察總長布達（Ioan Buda）、奧爾特縣（Județul Olt）行政長官內亞克舒（Petre Neacsu）、奧爾特縣警察局長沃伊庫列斯庫（Cristian Voiculescu）。

這名少女25日早晨用嫌犯電話撥打三次緊急電話並呼喊：「他來了！他來了！」這是女孩倉促掛上電話前的最後一句話。然而，19小時後，警方才進入66歲嫌犯丁卡（Gheorghe Dinca）在首都布加勒斯特西南邊卡拉卡爾市住處。他們在住宅處桶子發現人骨碎片、衣服及首飾，但沒有發現任何人。警方宣稱剛開始無法定位緊急電話打出的位置，後來又等到搜查令才得以進入嫌犯住處。但警長布達後來承認，其實不需要搜查令即可進入嫌犯住處。

警察同時也懷疑另一宗18歲少女搭順風車失蹤案與該嫌犯有關係。嫌犯律師表示嫌犯認識兩名少女但否認犯案。消息公布後引發民眾怒火，過百名市民26日聚集在嫌犯家門外抗議。羅馬尼亞總統以及總理以要求對該案件進行全面分析，以及針對相關辦案人員進行懲處。

羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Werner Iohannis）在聲明表示，對於該案件感到非常難過，並且對於警方疏失而造成女孩喪命感到非常反感。他並且表明將會要求相關單位展開全面調查。

羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Werner Iohannis）在聲明表示，對於該案件感到非常難過，並且對於警方疏失而造成女孩喪命感到非常反感。他並且表明將會要求相關單位展開全面調查（Getty Images／視覺中國）

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