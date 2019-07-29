特朗普顧問稱中國將殖民美國 中國官媒：匪夷所思

美國總統特朗普的中國問題顧問之一、對華鷹派白邦瑞説，中國超越了美國之後，將會控制美國。中國官媒稱，白邦瑞「被害妄想症」更嚴重了。

中國中央廣電總枱國際在線7月28日發表題為《白邦瑞們「被害妄想症」更嚴重了！》的評論文章稱，從白邦瑞（Michael Pillsbury）的最新言論來看，他的「被害妄想症」更加嚴重了。2015年他在《百年馬拉松》一書中稱中國在下一盤趕超美國的百年大棋，將在2049年，即新中國成立100週年之際取代美國成為全球超級大國。此次最新表態，説明他又進一步發展了這一謬論，稱中國不僅會取代美國，還會殖民美國。其腦洞之大、論調之荒謬，令人匪夷所思。

評論指出，白邦瑞們將「國強必霸」的美式邏輯與你死我活的「零和博弈」規則套用於別國發展，想當然地認為中國要是實力超過美國，就會像美國一樣稱霸全球，這不僅是對中國的抹黑，也是在恐嚇美國當政者與民眾，為與中國對抗製造輿論。

評論稱，中國發展的目的是為了讓人民過上更加美好的生活。中國沒有興趣取代任何國家，更沒有充當世界警察的慾望。但是美國有些人抱着冷戰思維不放，對中國快速發展感到焦慮不安，甚至得了「被害妄想症」，鼓動發起對中國的全面對抗，以維護美國的霸權地位。

據悉，特朗普（Donald Trump）的中國問題顧問白邦瑞7月25日在華盛頓智庫大西洋理事會説，美國不把中國視為敵人，但力求阻止中國取代美國成為世界領袖。

他説，在確保美國維持世界第一地位的問題上，特朗普態度明確。他説：「被特朗普總統所視為的競爭就是要永遠地阻止中國取得世界領袖的首要地位。」

一些經濟學家估計，中國到2049年經濟總量將是美國的三倍多。白邦瑞説：「所以在某種意義上，在這些條件下，中國會控制我們，我們將成為中國的殖民地。」

他還警告：「有很多美國人一直説，我們曾經也是一個不道德的國家，我們有過奴隸制度，我們有各種侵犯人民權利的行為——既然美國有機會成為頭號強國，那也可以讓中國接管世界。這種觀點在美國很有市場。

「我希望我們不會看到這種情況的發生，因為我的預感是，以中國的經濟增長率，當中國超過我們後，美國的日子就一去不復返，『百年馬拉松』不會再有第二次。」白邦瑞説。

他説，美國要「在應該競爭的領域」與中國競爭，貿易問題就是對美中競爭最好的概括。「我們不能容忍中國方面的不公平優勢。讓我們堅強一點。如果必須的話，我們就退出貿易談判。正如總統所説，也許不會有任何協議。他還説他不急於成交 。」

白邦瑞在 2015 年出版的著作《百年馬拉松：中國稱霸全球的祕密戰略》，曾在白宮西翼成為「中國威脅論」再度甚囂塵上的指導手冊，核心思想就是認為中國製定了一份祕密戰略計劃，將在 2049 年，即新中國成立 100 週年之際取代美國成為全球超級大國。

值得一體的是，白邦瑞2019年3月訪華出席活動曾遭中國拒絕。白邦瑞表示，他3月22日遞交簽證申請，但未及時獲得核准讓他出席4月14日在北京的論壇。