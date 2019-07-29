俄羅斯反對派領袖或遭毒害送院治理

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）因為組織未經批准的抗議活動被判監。然而，翌日他就出現急性過敏反應，被轉送到醫院。有醫生認為，他可能被不明化學物毒害。

7月27日，數以千計民眾走到莫斯科街頭抗議。（路透社）

綜合媒體7月29日報道，當地時間7月28日，俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼出現急性過敏反應，從監獄送院治理。日前，他號召民眾參與示威，觸犯相關法律，被莫斯科法院判監30天。

納瓦爾尼的發言人表示，納瓦爾尼出現急性過敏症狀，面部腫脹，皮膚髮紅。他已經送院治理，正獲得「必須的醫療協助」。有參與治療的醫生指，納瓦爾尼確診患上蕁麻疹，情況穩定。納瓦爾尼的代表律師回應指，納瓦爾尼從未出現過敏感症狀，對他的症狀感到奇怪。

2017年，納瓦爾尼受襲，右眼被化學品灼傷。一名當時治療他的眼科醫生和他簡短溝通後表示，不排除他被毒害。Anastasia Vasilyeva於社交網站發文稱：「我們不能排除有『第三方』協助，令不明化學物對皮膚和粘膜造成毒性傷害。」她並呼籲取得納瓦爾尼牀單、皮膚及頭髮樣本作化驗。

納瓦爾尼號召民眾7月27日上街，抗議政府禁止幾名反對派候選人蔘與一場地方選舉。由於遊行未獲批准，納瓦爾尼於24日被判監30天。遊行當日，莫斯科警察扣留超過1000人，招來國際輿論批評。政府官員表示，候選人提名人數不足，所以不能參選，但反對派人士否認。

納瓦爾尼是一名草根反貪腐民運人士，於2011年領導俄羅斯規模最大的街頭示威，抗議總統普京（Vladimir Putin）的執政。他曾多次入獄，主要是因為參與未經許可的示威。他的欺詐控罪令他失去資格參與2018年總統大選。