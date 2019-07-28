俄反對派示威抗議變警民衝突　至少1人重傷

俄羅斯首都莫斯科7月27日有民眾上街，被捕人數增加至逾千人。示威者抗議政府將有意參加9月8日市議會選舉的反對派候選人被取消資格，然而集會最後演變成警民衝突。俄羅斯新聞社（RIA Novosti）及塔斯社（Tass）報道，當天有1074人被捕。

來自反對派勢力的50多名候選人希望報名參加9月的市議會選舉，但官員取消30多人的參選資格，指他們沒有取得足夠讓其參選的簽名（需5000個），而即使他們手握足夠的簽名，都被指其中部分是有問題，所以他們的報名不獲受理。此外還有被取消資格的候選人早在示威開始前已被拘留。反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）因發起示威亦被扣押30天。情況引起有意參選者與部分民眾強烈不滿。

那些被取消資格的參選人與其支持者，合計約3500人於27日聚集在莫斯科市政府大樓前，要求進行公平的選舉。他們當中有700人是記者。在場候命的警員告訴他們，集會沒有得到批准，要求他們解散。但是很多示威者沒有照辦。

穿上防暴裝備的警察，將身在設於市長辦公室外部路障的羣眾往後推。警員有使用警棍驅將被捕的示威者帶往警署。警方稱最後1074人被捕，然而英國廣播公司（BBC）引述監察機構報道，有1127人被捕。英國《獨立報》報道，事件中至少1人重傷。

除了27日，莫斯科7月20日也有集會，約2萬名示威者要求國家舉行公平的選舉。

莫斯科市議會選有45席，議員任期為5年。議會負責就龐大預算做出決定。目前議會由親總統普京（Vladimir Putin）的統一俄羅斯黨（United Russia）控制。