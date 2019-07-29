加州北部大蒜美食節槍擊案　增至最少4死15傷

美國加州北部吉爾羅伊（Gilroy）一個美食節7月28日發生槍擊案，大批警員及救護車到場。《紐約時報》引述當地市議員指出，事件死亡人數增至至少4人（包括槍手），另有15人受傷。

事發在當地28日下午5時30分，為期3天的吉爾羅伊大蒜節（Gilroy Garlic Festival）進入最後一天。從社交網站的片段可以看到，背景中傳出多聲響亮的槍聲，參加活動的民眾倉皇走避，當中有無助的女士在片中問發生何事。有目擊者指，事發時情況非常混亂，聽到有人在叫喊找尋失散的子女。

美國有線新聞網絡（CNN）引述當地官員指，執法人員已在現場找回槍械和彈藥。聯邦調查局（FBI）亦參與調查事件。

總統特朗普（Donald Trump）表示已知悉事件，並指槍手仍然在逃，呼籲在場民眾注意安全及小心。

1979年開始舉辦的吉爾羅伊大蒜節有美食、飲料、現場娛樂活動和烹飪比賽。今屆美食節在聖何塞（San Jose）東南面約48公里的聖誕山公園（Christmas Hill Park）舉行，根據活動的官方網站指出，參加者禁止攜帶任何種類的武器到現場。

美加州美食節槍擊案：美國加州7月28日舉行吉爾羅伊大蒜節（Gilroy Garlic Festival）時發生槍擊案。有Twitter用户上載短片顯示，出席活動的人們在聽到槍聲後急忙逃跑。（Reuters）

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