【NBA】多倫多速龍勝利巡遊附近發生槍擊案　4人受傷　3疑犯被捕

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NBA球隊多倫多速龍（Toronto Raptors）周一（17日）舉行巡遊，慶祝贏得球隊史上首個NBA總冠軍，但在巡遊終點附近發生槍擊案，導致4人受傷。警方拘捕3名疑犯，現時未知槍擊原因。

事發於當地時間下午大約4時，現場位於多倫多市中心的彌敦菲臘廣場（Nathan Phillips Square）附近。 多倫多警察局長桑德斯（Mark Saunders）稱，事件導致4人受傷，但沒有生命危險。3名疑犯被捕，同時檢獲2枝使用過的槍械。

槍擊發生時，有不少球隊支持者四出躲避，情況一度混亂。身在廣場的速龍職球員曾暫停發言，其後證實場地安全後，就繼續與總理杜魯多（Justin Trudeau）及大約200萬名民眾一同慶祝。

另外在總決賽落敗、無緣連續三屆稱霸的金州勇士（Golden State Warriors）周一在《多倫多星報》（Toronto Star）刊登全版廣告，祝賀速龍獲勝，盡顯體育精神。

請按以下圖輯觀看更多速龍巡遊及附近槍擊現場情況：

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（綜合報道）

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