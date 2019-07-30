中國進口美國大豆驟降至2004年來最低　海關：已從俄羅斯全境進口

中美貿易談判7月30日將在中國上海開啟，此時，美國正在落實給大豆等農產品農場主人的160億美元補貼，用特朗普的話説，我們代替中國來買，沒害處，但中國海關總署已經批准從俄羅斯全境進口大豆。

由於頭號買主中國從美國進口大豆貿易額總體水平大幅下降，美國農業部7月29日表示，截至6月1日，美國大豆庫存已達到創記錄的4,900萬噸。

中國海關總署數據顯示，中國曾在6月進口了一筆614,806噸的美國大豆，至此，中國2019上半年進口美國大豆總額590萬噸，美國彭博社統計得出，這是2004年以來的最低水平。

美國大豆在2017年約有六成出口至中國，以124億美元與華成交額穩居美農業出口貿易榜首，中國從美國年均大豆採購量超過3,000萬噸。但自2018年7月6日對美大豆加徵首批25%的反擊性關税以來，中國從美國進口大豆量在2018年至2019年度下降至約1,430萬噸，創11年新低。

特朗普（Donald Trump）政府不得已之下已執行舉措、自行貼補百億美元農業缺口，特朗普7月23日在推特（Twitter）上表態説：「農民們又開始過上好日子了，螺旋下降的年景已度過15年。160億美元『替代』中國（採購）的補貼肯定沒害處！」

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）消息稱，美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）7月25日在新聞發佈會上公佈了160億美元援助農民計劃細節，其中145億美元為直接撥款，14億美元為食品採購計劃以及3億美元的農業貿易推廣計劃；實施對象是受到不良氣候及美中貿易戰影響的美國農民。救助的農民種植或養殖的農產品包括：大豆、玉米、大麥、小麥、棉花、奶製品、豬、小紅莓、櫻桃以及各種堅果。根據產品種類和農場地理位置決定撥款金額數，大豆居首位。

中美代表自大阪元首會晤後7月9日第一次通電，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）當天強調稱，特朗普政府對北京在談判推進的過程裏採購美國農產品「看得很重」，「我們希望中國習近平主席在談判進行期間，能夠立即、迅速地就農業採購問題採取行動」，「這非常、非常重要。」

中國商務部新聞發言人高峯7月25日在發佈會上否認了貿易採購與重啟經貿磋商相關，高峯説：「有關採購由企業自主決策，按照市場規則進行。」

中國海關總署官網7月26日亦發佈聲明稱，中國已批准從俄羅斯全境進口大豆。英國路透社消息稱，俄羅斯農業部7月發佈了2035年戰略計劃，將投資數十億美元進行穀物產業的基礎建設及配套物流設施，到2035年將提高穀物出口額至5,590萬噸。