停止購買美國大豆之際　中國宣佈從俄羅斯進口大豆

中美貿易戰持續之際，中國暫停購買很多美國的農產品，轉向購買其他國家的農產品。

中國海關總署7月26日表示，中國已批准從俄羅斯庫爾幹地區進口小麥，這使俄羅斯距離大幅增加糧食出口的目標又近了一步。

中國海關總署在其網站上發佈的另一份聲明中表示，中國還批准了從俄羅斯各地進口大豆。

據悉，隨着中美貿易爭端加劇，中國幾乎停止了從美國進口大豆。

中國曾是美國大豆的最大買家，直到中國2018年年對美國大豆徵收了25%的關税以回應美國對一系列中國出口商品加徵關税。

美國媒體《福布斯》此前曾列出在貿易戰中美國遭受打擊最大的六種輸華產品，其中就包括大豆。《福布斯》説，提到受貿易戰影響的美國出口產品代表，無疑便是大豆。2019年1月至4月，美國出口至中國的大豆產品總額減少7.1384億美元，僅次於石油，下降幅度為27.49%。2018年，對華大豆出口佔美國大豆出口總量的18%，在2018年年初，該比例超過50%。

2019年6月底的「習特會」重啟貿易談判後，美國方面一直期待中國大宗購買美國農產品，但是中國至今仍未行動，只是有一些企業表達了購買意向和計劃，但仍未落實。

由於中國遲遲不行動，美國農業部7月25日公佈向美國農民提供約160億美元援助計劃的政策細節，以補償他們在貿易爭端中遭受的損失，這是美國政府繼去年以來第二次調撥巨額資金補助農民。但美農業協會代表和國會議員紛紛表示，援助計劃不能替代出口市場，他們敦促美國政府儘早結束貿易爭端、恢復農產品正常貿易。

白宮高官庫德洛（Larry Kudlow）7月26日還説：「讓我再次強調一個非常重要的事情，就是我們非常強烈地期待中國落實善意，通過大量購買美國農產品與服務來調整貿易平衡。」

而中國方面希望美國放鬆對華為的制裁，美國也仍在考慮之中。在貿易戰升級之際，美國5月份將中國公司華為列入了出口黑名單「實體清單」，禁止美國公司向華為出售核心技術，對華為造成不小的打擊。