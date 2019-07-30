中美貿易戰影響中國採購政策 俄羅斯成大贏家

中國海關總署日前發佈公告，允許俄羅斯大豆全境進口。這一消息公佈後受到俄羅斯媒體廣泛關注。

俄羅斯《觀點報》7月29日刊文稱，世界上最大的大豆買家中國取消了從俄羅斯進口大豆的限制。現在中國可以從俄羅斯任何地方購買大豆，中美之間的貿易戰給俄羅斯打開了增加農作物出口的一扇窗户，而俄羅斯能否利用這樣的機會呢？

俄羅斯食品生產商和供應商協會執行董事沃斯特里科夫（Dmitry Vostrikov）認為，貿易戰影響了中國的採購政策，對於俄羅斯東部來説這是一次其打開中國市場的機會。俄羅斯也應該相應地擴大大豆的生產。

據俄羅斯規模最大的農業控股公司之一「俄羅斯農業」集團（Rusagro）7月15日稱，已於7月從符拉迪沃斯託克向中國南通港運送了首批4,400噸大豆，訂購方為中國中糧集團，合作將依據已將簽署的合約繼續進行。

稍早6月4日，中國產業海外發展協會祕書長和振偉向俄羅斯媒體表示，中美貿易摩擦給俄羅斯大豆出口到中國提供了很好的機會。但由於俄羅斯產量不夠中國的缺口，還需要有人去種，需要中國企業去俄羅斯投資。

俄羅斯今日經濟網7月29日援引俄專家的觀點稱，雖然俄羅斯並不在中國大豆進口中佔主要份額，但將在中國大豆市場競爭中具有自己的優勢。

俄媒稱，中國市場規模龐大且競爭激烈，而俄羅斯將成為眾多競爭者之一。此次中國允許俄全境大豆進口，將使中國有機會選擇更多不同產地的產品。

俄媒此前也有聲音稱，中美貿易戰在某種程度上將令俄羅斯受益。俄羅斯《觀點報》援引俄羅斯科學院遠東研究所副所長奧斯特洛夫斯基（Andrey Ostrovsky）表示，貿易戰對莫斯科是有一定好處的。俄羅斯可以往中國市場輸送一些美國無法供應的商品。

俄羅斯戰略傳播中心主任阿布扎洛夫（Dmitry Abzalov）也表示，總的來説，在未來兩年 ，雙方對抗可能是提高俄羅斯國際地位的好機會。如果沒有莫斯科的參與，對抗就會導致許多問題無法解決。其中包括與基礎設施，融資和軍備有關的問題。