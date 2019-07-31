韓國防長：朝鮮若對韓挑釁　將視其為敵

韓國國防部長官鄭景鬥7月31日表示，若果朝鮮政權和朝鮮軍隊對韓國構成挑釁和威脅，自然將被納入「敵人」範圍。韓國媒體形容，這是鄭景鬥去年9月就任防長以來，針對朝鮮發表的最強硬措辭。

2019年1月，韓國國防部發布的《2018年國防白皮書》新版本，當中刪除了過往的「把朝鮮政權和軍隊視為敵人」表述，改為籠統地把威脅和侵犯韓國主權、領土、國民生命和財產安全的一切勢力，視為敵人。但隨着朝鮮近來兩次試射短程導彈，外界再擔心韓朝關係惡化。

鄭景鬥當天在一個論壇活動時表示，威脅韓國安全的，不單有朝鮮核導彈，基於綜合的安全概念，威脅韓國的所有勢力均應被視為敵人。

他又表示，朝鮮最近發射朝鮮版「伊斯坎德爾」（Iskander）導彈，雖然對在下降段自動變軌的導彈進行攔截有一定難度，但仍在韓方防禦能力範圍之內。他指，韓軍的所有作戰營運體系，均優勝於朝鮮，軍事偵察衛星等項目也正在進行中，韓軍具備強大的防禦能力。

對於朝鮮公開批評韓國與美國聯合軍演，鄭景鬥稱，聯合軍演正照常進行。

鄭景鬥還表示，將切實履行韓朝《九一九軍事協議》，為半島永久和平奠定基礎，他指落實協議不僅不會削弱南韓的安全，反而能提升安全能力，這是因為要落實協議，需要韓軍有更強大的力量和應對態度。他稱，軍事協議與韓軍演習是兩碼子的事，不演習的軍隊沒有存在價值，一定規模的韓美聯合軍演和韓軍自主演習，將照常舉行。

（韓聯社）