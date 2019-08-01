中國刻意不提談判成果　決心與美打貿易持久戰理由揭曉

中國在第十二輪貿易談判中轉變談判策略決心與美國打貿易持久戰，這是因為中國這樣做有底氣，有信心。

綜合媒體7月31日報道，第十二輪中美貿易談判在中國上海提前結束，雙方均未宣佈此輪談判取得突破。

美國《華爾街日報》7月31日對上海貿易談判評價稱，北京希望顯示出願意談判的姿態，但是也認為自己不急於做出讓步，以爭取到更好的條件。

韓國news1網站8月1日報道認為，上海貿易談判之所以無果而終，是因為中國在談判前轉變其在貿易戰中的策略，決心與美打貿易持久戰。

這是因為若將貿易戰打成持久戰，美國農民和消費者的不滿必然增加，這有可能成為渴望連任的美國總統特朗普（Donald Trump）最大的絆腳石。

可以看到，2018年由於中美打響貿易戰，中國經濟增速明顯放緩，中國方面也曾擔心貿易戰長期化會給中國經濟帶來巨大沖擊，因此試圖儘早與美達成貿易協議。

但隨着一項項數據公佈，中國經濟已出現觸底反彈的跡象。中國7月製造業指數成功反彈，宏觀經濟指標正在改善。據悉，相關組織對中國經濟情況進行評估，通過經濟刺激計劃，中國經濟能夠實現6%至6.5%的增長率。中國政府認為，只要耐心等待，就會讓美國先低頭。

因此，中國方面有意忽略此次貿易談判，例如官方媒體《新聞聯播》在7月31日中絲毫未提與中美貿易談判的事情，其他主流媒體也僅集中發送一條有關此次談判的通稿。

當然，特朗普似乎也察覺到中國在貿易戰中的策略發生變化，因此在貿易談判開始前就先發制人，警告稱「若我（在總統大選中）獲勝，中國得到的協議將比現在的協議更加殘酷，或者乾脆無法達成協議」，以此逼迫中國達成妥協。

但也有媒體認為，中國的策略換言之就是「拖」，是為了逼迫美國降低要價。《華爾街日報》此前也有報道認為，由於美國徵收關税導致全球跨國公司紛紛離開中國，中國的工作崗位急劇減少，因此中國能展開多久的貿易長期戰仍是個疑問。