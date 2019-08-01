美參議院通過克拉夫特擔任駐聯合國大使　是特朗普金主

美國參議院7月31日正式批准總統特朗普（Donald Trump）提名的駐聯合國大使人選，由駐加拿大大使克拉夫特（Kelly Craft）擔任。但這個提名不無爭議，克拉夫特的外交資歷淺，且與丈夫經常向共和黨捐款，是該黨的強大金主。

克拉夫特2016年與煤炭業大亨結婚（美聯社）

參議院以56票贊成、34票反對的票數，通過由克拉夫特出任美國駐聯合國大使，接替2018年10月辭職的前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）。

早在特朗普宣佈他的提名人選後，已引來不少爭議，民主黨不滿克拉夫特的外交資歷太淺，無法勝任駐聯合國大使，又質疑她的家族與煤礦業有關，可能會對政策有影響。

57歲的克拉夫特，2016年與煤炭業大亨Joe Craft結婚，她與丈夫是共和黨的金主，也曾向特朗普捐款。克拉夫特2017年9月出任美國駐加拿大大使，但遭批評她經常離開公職崗位，並非身處加拿大境內。美聯社指，她將是首位主要的政黨金主，出任美國駐聯合國大使。

特朗普2月時則曾指，克拉夫特的工作表現出色，相信她能夠很好地代表美國。

特朗普原本屬意由美國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）出任美國駐聯合國大使，並在2018年12月提名她。惟諾爾特後來因為家庭原因宣佈放棄提名。