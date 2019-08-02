泰國辦東盟會議　曼谷至少6炸彈爆炸

泰國一名高級警員表不，首都曼谷8月2日至少3個處合計有發生6次炸彈爆炸，其中一個爆炸裝置在爆炸前被發現，此外有關方面亦發現第7個未爆彈。警方指，意外中2名清道夫受傷，看來是土製炸彈爆所致。事件發生在曼谷舉行東盟外交部長會議期間，令人對主辦單位保安能力感到擔憂。

8月2日在泰國曼谷一處發生小型爆炸後，隸屬泰國警方的拆彈部隊成員接報到處展開工作。（Reuters）

泰國警方稱正在調查爆炸起因。其中3次炸彈爆炸發生在查瓦塔政府大廈（Government Complex Chaengwattana），另外還有一個未有爆炸。另外兩宗爆炸，發生在接近曼谷中心地區的沖暖詩（Chong Nonsi）地區。一名高級警員指出，兩名在班順鑾區（Suan Luang）受傷的清道夫，看來是被一枚土製炸彈所傷。

其中一個爆炸地點，位於曼谷地鐵BTS沖暖詩站近的大京都大廈前面，導致隔離的軌道與車站月台玻璃碎裂，所幸無人受傷。

曼谷正在主辦東盟（ASEAN）外交部長會議，包括美國、中國與俄羅斯等國外長均有份出席。

泰國巴育（Prayuth Chan-Ocha）在事件發生後表示，對那些導致爆炸發生、破壞和平以及傷害國家形象的人予以譴責。他說已指示官員及時注意公眾安全以及受影響的人。