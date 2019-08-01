越南借東盟外長會狠批中國　河內南海主張遭剔除

東盟外長會議當地時間7月31日在泰國曼谷舉行，南海問題成為會議一大焦點。東盟各國在南海問題上存在分歧，越南外長雖然借會議狠批中國，但越方提出的一項關於南海問題的表述未被會議聯合聲明採納。

東盟各國在外長會議上發表了聯合聲明，其中涉及東盟部分成員國和中國有主權之爭的南海問題。

聯合聲明剔除越南主張

日本共同社7月31日援引外交消息人士報道稱，東盟外長會議就是否將「嚴重關切」這一措辭寫入聲明議論紛紛。越南以強硬的態度要求寫入，而與中國經濟聯繫較強的柬埔寨等不同意，最終採用了「關切」一詞。消息人士還稱，越南對中國在南海伴隨軍力的攻擊性態度表示了關切。

聲明中稱「對於可能損害地區安全與穩定的填海造地等活動以及嚴重事項，會上不止一次表示了關切」，再次確認有必要自我剋制可能加劇緊張局勢的行動。

據日本時事通信社此前報道稱，根據7月30日所掌握的最新草案顯示，7月31日發表的聯合聲明中針對南海問題加入「嚴重關切」的表述。不過，該聯合聲明草案未獲接受中國大量援助、與華關係深厚的柬埔寨的同意。

中國外交部長王毅（右二）出席在曼谷舉行的東盟外長會議。（VCG）

越南外長狠批中國

據越南媒體《越南快訊》報道稱，越南外交部長范平明在7月31日的東盟外長會議上，指責中國石油勘探船在越南海域開展非法勘探。

范平明稱：「東海（中國稱南海）局勢錯綜複雜，包括軍事化等單邊行動，諸如持續增加的軍演等。特別是中國石油勘探船『海洋地質八號』及其護衞艦的非法行動，正在侵犯越南的專屬經濟區以及大陸架。」

范平明還強調，中國的這些行動嚴重侵犯了越南主權，並且違反了1982年《聯合國海洋法公約》管轄範圍準則。他還表示，這將進一步升級爭端和加強海洋軍事行動。

范平明還表示，中國的行動會破壞信任，加劇緊張並直接影響南海的和平、穩定、安全以及航行自由。

中越南海爭端再起

美國戰略和國際研究中心（CSIS）和高級國防研究中心（C4ADS）7月17日發佈報告稱，越南和中國船隻在南海位於越南經濟專屬區內的離岸油田發生對峙，時間長達數週。

越南政府7月25日稱，已經向北京發送了數條信息，要求一艘中國勘測船離開其專屬經濟區水域，並在7月25日重申了這一要求。越南外交部發言人黎氏秋恆對媒體説：「這很嚴重，越南已經採取了多種外交措施，包括發表外交聲明反對中國的行動，要求中國從越南水域撤回船隻。」

對此，中國政府表示，要求越南政府尊重其對這一資源豐富地區的主權主張。越南、台灣地區、菲律賓、馬來西亞和文萊都對南海部分海域提出主權聲索。