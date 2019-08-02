美國正式退出《中導條約》　俄指華府將事與願違

美國8月2日正式退出《中程導彈條約》（簡稱「中導條約」），俄羅斯副外長裏亞布科夫表示，美國的決定會對全球戰略安全產生最負面的影響。俄羅斯塔斯社當天發布他的訪問，他說美國此舉將事與願違。

俄羅斯外交部副部長莫爾古洛夫（Igor Morgulov）與美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月2日在曼谷參加東盟外交部長會議。（AFP）

他說：「這反映華盛頓摧毀一些重要限武協議的系統性政策。這也是美國選擇創造先決條件的一個肯定的訊號。它希望在這一領域取得決定性的優勢，但這絕不會提升其戰略穩定性或讓美國有更堅實的立足點，因為它最後會有事與願違的效果。」

美國總統國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在7月31日確認，美國8月2日正式退出INF（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）協議。他說俄羅斯繼續發展先進彈道導彈以及高超音速系統以讓其武器庫現代化，是違反條約的表現。他亦指中國不在協議中也是另一個問題，中國在發展美國在INF項下不能研發的導彈。

《中導條約》被視為後冷戰時代歐洲安全的基石，美國及俄羅斯在1987年簽訂條約，禁止兩國持有以及在地面發射場測試射程為500公里至5500公里的導彈。然而在2018年10月，美國總統特朗普（Donald Trump）指控俄羅斯違反條約，故即將退出條約。美國2019年2月開始退出條約的程序，並指除非俄羅斯在這段期間摧毀所有違反條約的導彈、發射器及相關設備，美國會在6個月反完成整個程序。

俄羅斯為此做出報復措施，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin ）7月3日簽署暫停履行《中導條約》法案。此前3月4日，普京曾簽署命令暫停履行該條約。