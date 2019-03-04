普京簽署命令　俄羅斯停止執行《中導條約》：直至美國不再違約

美國及俄羅斯2019年2月先後宣布暫停履行《中程導彈條約》，並啟動退出條約程序。俄羅斯克里姆林宮周一（4日）表示，總統普京當日簽署法令，即時停止履行《中導條約》，直至美國不再違反條約，或該條約到期為止。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik） 引述克里姆林宮新聞局報道，普京周一（4日）簽署命令，即日起暫停履行《中導條約》，直到美國不再違反條約，或條約到期為止。克里姆林宮指，這是為應對美國違反條約的緊急措施。

美國2月1日以俄羅斯違約在先為由，正式宣布暫停履行《中程導彈條約》，並啟動退出條約程序。美方指除非俄國停止違反《中導條約》，否則美國便會在6個月內正式退出。

俄羅斯否認這一說法，指摘華盛頓違反協議，並採取對等措施暫時退出條約。普京2月20日發表國情咨文時斥美國違反條約，強調美國若在歐洲部署巡航導彈，俄羅斯會採取回應措施。

《中導條約》全稱《蘇聯和美國消除兩國中程和中短程導彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty ，INF Treaty），1987年由時任美國總統列根（Ronald Reagan）與前蘇聯領袖戈爾巴喬夫（Mikhai Gorbachev）簽署。

條約規定兩國不再保有、生產或試驗射程在500至5000公里的陸基巡航導彈和彈道導彈。這份條約當時緩和了冷戰多年以來的緊張氣氛，也讓那些成為美蘇核武角力舞台的歐洲多國可以鬆一口氣。分析相信美方要退出條約，未必是憂慮俄羅斯，反而是沒有簽署此條約的中國，希望將中國拉下水，令中國同樣受限制。

（綜合報道）