莫斯科再有反政府示威　當局拘捕逾800人

俄羅斯首都莫斯科連續第二個周末有示威活動，抗議當局不合理地拒絕多名反對派人士參與9月初的莫斯科巿議會選舉。警方8月3日拘捕逾800名示威者，包括當地知名的反對派人物索博爾（Lyubov Sobol）。

手持警棍及戴頭盔的防暴警察到莫斯科驅散示威人士。（AP）

部分示威人士遊行期間高叫口號，指總統普京（Vladimir Putin）是盜賊。大批手持警棍及戴頭盔的防暴警察到場驅散，有警方向躺在地上的示威者揮舞警棍擊打他們。

反對派一週前也曾在莫斯科發起示威，但今次的規模較上次的3,500人上街示威為少；兩次的示威活動同樣不獲政府批准。警方表示，今次約有1,500人參加示威，並拘捕了600人；民間監察組織「警察訊息組織」（OVD-Info）則指，有828名示威者被捕。

但在活動開始前僅數分鐘，警方已展開拘捕行動，包括當地知名的反對派人物、年輕女律師索博爾（Lyubov Sobol）。索博爾當時在一輛的士內，警方隨即用貨車把她帶走。

集會與9月將舉行的莫斯科議會選舉有關，俄羅斯近年經濟不景，國民收入下降，反對派本來希望在這個選舉爭取更多議席，但遭官方以「沒有收集足夠的提名簽名」為由，拒絕了不少人的參選，包括索博爾。反對派批評這是說謊。