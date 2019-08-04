美國與塔利班展開新一輪談判 或有望終結阿富汗戰爭

美國和塔利班第八輪和平談判當地時間8月3日在卡塔爾首都多哈舉行，通過此輪談判，長達18年的阿富汗戰爭或有望結束。

法新社報道稱，特朗普（Donald Trump）政府有意從阿富汗撤出數千人的軍隊，結束有史以來美國最長的戰爭。

不過，為達致和平協議，美國要求塔利班必須首先與極端組織卡伊達（Al-Qaeda）斷絕關係，並且停止讓恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）等軍事力量在阿富汗境內擴張。

阿富汗將在9月舉行大選，而美國總統大選則將於2020明年登場。有鑑於此，華盛頓希望和平協議能在9月1日之前達成。

長達18年的阿富汗戰爭有望結束。（VCG）

美國與塔利班自2018年以來先後舉行了七輪談判，最近一輪於7月初結束。

為結束長達18年的阿富汗戰爭，從2018年底開始，美國阿富汗問題特使扎爾梅·哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）代表美國政府與阿富汗塔利班展開多輪和平談判。

7月6日，哈利勒扎德宣布，雙方在卡塔爾首都多哈舉行的第七輪談判取得了實際進展，並稱這是雙方進行直接談判以來「最具成果的談判」。

哈利勒扎德表示，雙方在反恐保證、撤軍、阿富汗內部對話、實現永久和全面停火四個方面取得了實際進展。

8月2日，哈利勒扎德抵達多哈，準備與塔利班重啟談判。當天他在個人推特（Twitter）上發文說：「我們追求的是和平協議，而不是撤軍協議。」他還稱：「塔利班正在發出信號，願意達成一項協議。」

據路透社7月31日報道，塔利班駐多哈政治辦事處發言人蘇海勒·沙欣（Suhail Shaheen）說，就與美國對話，塔利班內部已完成磋商。「現在，我們準備好了，等他（哈利勒扎德）來重啟對話。」

路透社8月3日援引兩名知情人士的消息稱，雙方預計將在8月13日前達成一項協議，以外國軍隊撤離作為塔利班安全保證的條件。