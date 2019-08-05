美國俄亥俄州槍擊案　槍手一分鐘內殺害9人　包括胞妹

美國俄亥俄州代頓市（Dayton）8月4日發生嚴重槍擊事件，連同槍手在內，一共造成最少10死27傷，其中一名死者更是槍手的胞妹。當地警方指，槍手在不足一分鐘內殺害多人，但隨即被警員迅速擊斃。

代頓市警方公開槍手行兇時所使用的武器，包括一枝AR-15突擊步槍和可載有100發子彈的彈匣 （圖片來源：Reuters）

代頓市警方負責人比爾（Richard Biehl）在記者會上表示，24歲的槍手貝茨（Connor Betts）以突擊步槍行兇，槍上配備了可載有100發子彈的彈匣，同時亦戴了耳塞。警方並在他的車上搜獲一把霰彈槍。

比爾指，9名死者分別為5男4女，年齡介乎22至57歲，其中一名死者是貝茨的胞妹、22歲的梅根（Megan Betts），她當時與另一名同行人士坐車到現場，不過在事發前分開，該名同行人士亦在事件中受傷。另外，6名死者是非洲裔美國人，警方認為槍手並沒有任何特定歧視目標。

由事發酒吧的閉路電視片段顯示，槍擊發生時，不少人湧到酒吧內避難，警方指假如槍手成功闖入建築物內，死傷數字會非常嚴重。而當時有警員在現場附近巡邏，並在接報後不足一分鐘到場，因此及時制止槍手繼續行兇。