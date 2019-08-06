【中美貿易戰】美股三大指數急挫　道指跌逾800點

國務院關稅稅則委員會深夜公布中國企業暫停新的美國農產品採購，市場憂慮中美貿易戰升級，加上人民幣兌美元自2008年以來首次跌破7算關口，投資者憂貿易戰惡化，全球市場普遍下挫，美股三大指數跌幅擴大，急跌逾3%，截至本港時間凌晨約2時33分，道瓊斯工業平均指數報25614.30點，跌870.71點，跌幅達3.29%。

市場避險情緒升溫，投資氣氛偏淡，原油期貨下跌；科技股大瀉，蘋果股價下跌超過5%；紐約期金每盎士報1465美元，升24美元，升幅1.7%；本港恒生指數全日跌767點，收市報26151點，恆指夜期跌勢擴大，低水600多點。

美國總統特朗普上周四宣布，將於9月1日起向3000億中國貨加徵10%關稅，基於中國未有承諾大量購買美國農產品。不過，中國發改委表示，中國企業已經向美國採購大豆等美國農產品，但部分農產品暫未成交，主要因為這些產品的價格缺乏競爭力，希望美方堅守誠信這個市場經濟的基本原則，多做一些利人利己的事，少做一些損人不利己的行為和無端指摘。

投資者關注人民幣「破七」影響

投資者關注人民幣滙率「破七」影響，周一在岸及離岸人民幣均「破七」。中國人民銀行表示，受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國徵稅預期等影響，周一人民幣兌美元滙率有所貶值，突破了7元，但人民幣兌一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是市場供求和國際滙市波動的反映。