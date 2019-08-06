專家點評人民幣「破7」：不會重蹈土耳其里拉覆轍

對於8月5日人民幣兌美元匯率「破7」一事，有分析認為，未來人民幣持續或大幅度貶值不會是常態，並且不會出現土耳其貨幣里拉出現過的狀況。

中國智庫金融四十人論壇（CF40）新媒體平台「新金融評論」就人民幣對美元匯率「破7」一事向多名專家進行了訪問，受訪專家對「破7」的原因、人民幣匯率未來走向以及央行是否會出手干預等方面進行了解讀。

報道指出，關於人民幣匯率「破7」的原因，央行在回答英國《金融時報》記者提問時已有表示，人行稱人民幣兌美元貶值，與美國採取的單邊主義和貿易保護主義措施以及各界對中國加征關稅預期等影響有關，但未來人民幣對一籃子貨幣將繼續保持穩定與強勢，並且這是市場供求和國際匯市波動的反映。

對此長江證券首席經濟學家伍戈表示，在中美兩國貿易緊張局勢再度加劇後，市場方面就已經開始出現了關於匯率貶值的預期以及與貶值有關的操作，不過未來人民幣持續性貶值或大幅貶值不會成為常態，相反匯率的靈活性增加則可能成為常態。

至於人行對人民幣匯率的底線，伍戈認為，數值上可能沒有底線，但原則上要做到既能按照基本面進行調整的同時，不會在國內外引起恐慌，而在這個過程中，中美之間的交流變得十分關鍵，但總體而言各方都不願意將貿易戰上升為匯率戰以及金融戰，因此未來人民幣匯率還是以漸進溫和的調整為主。

有分析認為人民幣兌美元匯率破7是中國就中美貿易戰升級而採取的應對舉措之一（Reuters）

余永定﹕無須要將匯率定於某一特定數字

中國社科院學部委員余永定則認為，執着與某一個特定的數字是非理性的，央行應該設法消除市場對「破7」的關注，比如傳達關於「保7並不是目標」的信息，而未來即便人民幣可能面臨某種貶值壓力，哪怕央行不干預，其也不會出現土耳其貨幣里拉（Lira）那樣的大幅度貶值。

余永定指出，如果此次國際收支和匯率自動能在央行不出手干預的情況下實現平衡與穩定，那麼屆時將意味着中國實現由有管理的浮動或是所謂的「類爬行浮動」到自由浮動的轉變，而這代表中國匯率制度改革的完成。

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員張明表示，從在岸人民幣兌美元匯率破7不到一個小時之內央行就在其官網上發佈答記者問來看，人行對「破7」早有準備並且此舉可能是央行有意為之的舉措，

北京大學國家發展研究院副院長黃益平則表示，目前中國實行的是有管理的浮動匯率體系，但與過去相比央行在外匯市場上的直接干預已經大為減少，而匯率缺乏流動性可能會使中國在國際貿易爭端中處於被動並且也不利於人民幣走向國際化，因此央行應儘快實行有管理的清潔浮動匯率。

據了解，在進入今年8月後，受美聯儲宣布降息、英國脫歐以及美歐貿易緊張局勢加劇等事情影響，歐元、英鎊以及日圓等貨幣兌美元的匯率同樣出現了下跌。