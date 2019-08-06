俄媒：貿易戰急劇升級 中國回擊令特朗普連輸三局

人民幣兑美元匯率「破7」對各方面的影響逐漸顯現，事實證明，在美國挑起的對中國的貿易戰中，特朗普已經成為了輸家。

特朗普頻頻對中國揮舞關税大棒，或殃及自身。（Getty）

人民幣貶值 美國對中國產品加徵關税影響減弱

俄羅斯衛星通訊社8月5日報道，人民幣兑美元匯率跌破「7」這一重要心理關口，北京和華盛頓之間的貿易戰有可能會變成貨幣戰爭。

俄羅斯金融信息門戶網站Vestifinance稱，人民幣貶值是對美國總統特朗普（Donald Trump）威脅對中國價值3,000億美元產品加徵關税的第一反應。北京指出，人民幣匯率的波動完全是由於市場因素，即供求關係。

不可忽視的是，這種大幅貶值對於人民幣來說是一個非同尋常的事件。雖然是美國試圖向北京施加壓力，但多方面事實證明特朗普卻已經成為失敗者。

特朗普曾多次談到削弱美元的必要性，但事實上美元如今正在走強，而這在貿易戰中對美國不利。

法國BFMTV電視台稱，在人民幣兑美元匯率暴跌「破7」後，特朗普威脅即將對3,000億美元產品加徵的10%關税給中國帶來的痛苦將十分有限。

路透社援引專家分析指出，過去人民幣貶值並不是受中國青睞的政策選項，但關税不再是選項之一，因為沒有什麼美國產品能讓中國加徵關税了。非關税舉措和匯率政策成為了政策選項。

英國廣播公司（BBC）報道，中國社科院世經政所研究員稱，「中國經濟基本面並不意味着人民幣兑美元匯率在「破7」後會出現斷崖式下跌，」除非美國政府在2019年下半年繼續加徵中國商品的進口關税。

美股暴跌 特朗普能否連任仍是未知數

此外，特朗普現在需要一個穩定的市場才能確保成功連任。但在人民幣「破7」後，美國股市隨之遭遇最大單日跌幅。

8月5日美股午盤，道瓊斯指數一度下跌930點，為6月中旬以來首次跌破26000點關口，跌幅達2.9%。標準普爾500指數跌87.31點，跌幅為2.98%；納斯達克指數跌278點，跌幅達3.43%。

如果現有狀況長時間得不到改善，2018年末的可怕情形或再次上演。許多投資者和專家都相信，目前全球只是處於一個更大規模市場混亂的開端。在未來幾周內，股票價格只會下降，波動性也會異常。

美國彭博社稱，美國2020年總統大選之前，很多人都確信特朗普會非常在意美股的表現。但是投資者們不太確定的是，在當前的國際形勢下，他是否仍然有能力提振美股。

據悉，2018年全年，道瓊斯指數累積跌幅達5.6%，標準普爾500指數累跌6.2%，納斯達克指數累跌4%。這是美股自2008年以來表現最為糟糕的一年。尤其是2018年12月創下標普500指數、道指1931年大蕭條以來當月最差表現。

中國暫停購買美農產品 特朗普或失去重要票倉

事實上，目前中國正在全方位對美國的關税戰進行回擊：在人民幣貶值之後，中國宣布國有企業停止購買美國農產品。而高度依賴中國市場的美國農民正是特朗普2020年大選的重要支持者。

北京時間8月6日凌晨，中國商務部宣布，由於日前美方宣稱擬對3,000億美元中國輸美商品加徵10%關税，嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，國務院關税税則委員會對8月3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關税，中國相關企業已暫停採購美國農產品。

此前，特朗普一直宣稱貿易戰令中國損失巨大，並表示中國會購買美國農產品。然而現實卻並非如此，在特朗普挑起的這場貿易戰中，美國農民最受打擊。

為了安撫受損的農民，特朗普政府曾兩度撥款共280億美元。補貼的農作物除了大豆，還包括玉米、棉花、櫻桃、紅莓等。特朗普還稱：「我保證，這是農民們的好日子。」

英國BBC稱，美國豆農抱怨稱，中美貿易戰給美國農民帶來毀滅性影響，再加上農業補貼發放緩慢且分配不公平，美國農民成為貿易戰的犧牲者。

美國前副總統、民主黨2020年大選候選人拜登（Joe Biden）7月11日在紐約市立大學發表講話時批評了特朗普的貿易戰令美國農民遭殃，「他的經濟決策是如此地鼠目寸光，和他其他的外交政策一樣鼠目寸光。」