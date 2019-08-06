【中美貿易戰】美國將中國列入匯率操縱國後　下一步又如何？

美國財政部8月5日宣佈將中國列為匯率操縱國，這是美國自1994年以來，再次作出有關決定。美國下一步會怎樣？路透社6日報道指出美方的下一步可能行動，包括尋求與國際貨幣基金組織（IMF）聯手，又可能單方面實施懲罰等。報道也引述專家指，美國的措施作用有限。

開啟雙邊談判 聯繫IMF

美國將一個國家列為匯率操縱國後，按照程序，美國財政部會與該國展開雙邊談判，或者尋求與國際貨幣基金組織（IMF）「合作」，要求糾正該國的行為，其打出的旗號，就是消除不公平的貨幣貶值所帶來的任何不公平優勢。

但美國駐國際貨幣基金組織前代表索貝爾（Mark Sobel）表示，將中國列入匯率操縱國，除了煽動貿易和貨幣戰爭，難以看出可以如何改變形勢，指美國的舉措有限，而且國際貨幣基金組織此前已發表對人民幣的看法。

7月，國際貨幣基金組織發表最新報告，指人民幣的匯率與基本因素一致，而美元被高估6%至12%。

IMF於7月份發佈報告，指人民幣匯率與基本因素一致。（Reuters）

美國單方面實施懲罰

如果上述舉措未有實效，美國總統也可能考慮實施單方面的懲罰，如禁止該國海外私人投資公司在美國融資、或排除該國參與美國政府的招標項目。

但從現實來說，中國並非美國政府合約的主要招標對象，亦不是美國「海外私人投資公司」（OPIC）的融資對象。目前，OPIC規劃600億美元的資金，以與中國的「一帶一路」基礎設施建設項目競爭。

報告沒認定中國操縱匯率

美國總統特朗普（Donald Trump）如今對中國的措施，也受到一定質疑。他早在2016年競選時就提出要把中國列為「匯率操縱國」。但美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）過去2年均拒絕在財政部的報告提出這一說法，指出中國的經常賬戶盈餘正在萎縮，而人民幣2015年大幅下跌後，人民幣匯率基本保持穩定。

美國財政部5月發佈的報告中，將衡量匯率操縱國的標準提高，經常帳順差由佔GDP的3％降至2％，由於中國未達到這一標準，該報告未認定中國操縱貨幣匯率。