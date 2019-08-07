博爾頓：特朗普決定退出中導條約的原因與中國有關

美國國家安全事務助理博爾頓8月6日表示，美國退出《中導條約》，其中一個原因是中國部署有大量此類導彈。

博爾頓被視為對華鷹派，經常發表抨擊中國的言論。（VCG）

俄羅斯衛星通訊社8月7日報道，博爾頓（John Bolton）在福克斯新聞（ Fox News）節目中表示：「我想，你指的是美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）所說的我們有意考慮在遠東地區部署中短程導彈。這是因為中國已經部署了幾千枚這種導彈。中國不是《中導條約》締約國，因此他們可以自由部署這類導彈。這也是特朗普（Donald Trump）決定退出《中導條約》的其中一個原因。」

博爾頓指出，就是為了保護駐日、駐韓美軍以及美國盟友，美國政府才探討在上述地區部署導彈。

在《中導條約》失效的第二天，美國國防部長埃斯珀8月3日表示，他支持儘快在亞洲地區部署美國新型導彈。

《中導條約》於2019年8月2日失效。美國在2019年初宣布單方面退出《中導條約》，理由是俄羅斯長期違反條約規定。

莫斯科駁斥了所有指責。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）7月初簽署命令，暫停履行條約。俄羅斯多次表示，俄方全面履行了《中導條約》的義務。

俄外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）指出，俄羅斯對美國執行條約的情況也有重大質疑。他還表示，美國對俄方違反條約的指責毫無根據。

北京時間8月2日，中國外交部發言人華春瑩表示，中方對美方不顧國際社會反對，執意退出《中導條約》深感遺憾，並堅決反對。退出《中導條約》是美國無視自身國際承諾，奉行單邊主義的又一消極舉動，其真實目的是自我鬆綁，謀求單方面軍事和戰略優勢。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres) 8月2日表示，美俄的《中導條約》失效後，「世界會失去阻止衝向核戰爭的剎車」。

據悉，《中導條約》全稱《蘇聯和美國消除兩國中程和中短程導彈條約》，由美俄於1987年12月8日簽署。條約規定兩國不再保有、生產或試驗射程為500公里至5,500公里的陸基巡航導彈和彈道導彈。