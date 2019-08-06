美正式退出《中導條約》打開潘多拉魔盒 普京發嚴厲警告

美國8月2日正式退出《中導條約》。俄羅斯總統普京對此表示，如果美國開始生產中程導彈，俄羅斯將被迫開始全面研發類似導彈。

綜合媒體8月5日報道，俄羅斯聯邦國家安全委員會當地時間8月5日就美國退出《中導條約》一事在莫斯科召開緊急會議。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在會議上表示，美國退出《中導條約》意味重新啟動一場不可阻擋的軍備競賽。為了避免混亂，需要開始有實質內容的對話。

普京說，美國以虛假借口單方面退出《中導條約》，破壞了國際軍控領域最重要的文件之一，以最嚴重方式使世界局勢複雜化，給各方造成了根本性危險。

普京還表示，考慮到目前的狀況，他已指示俄國防部、外交部和對外情報局密切注意美國今後研發、製造與生產中程和中短程導彈的行動。如果確定美國完成研發並開始生產中程和中短程導彈，則俄羅斯將被迫開始全面研發類似的導彈。而在此研發完成之前，俄將利用現有裝備應對美國威脅。

普京表示，儘管目前美國已退出《中導條約》，但俄方仍然寄希望於美國對本國人民和國際社會的責任感。俄方認為必須立即就戰略穩定和恢復安全進行全面談判。

俄外交部副部長里亞布科夫（Sergey Ryabkov）當天表示，當前保衛俄安全的唯一方法或是增強俄在中短程導彈方面的力量。但只要美國不在歐洲地區或其他地區部署中短程導彈，俄羅斯也不會在這些地區部署類似武器。

里亞布科夫強調，俄願與美國繼續就《中導條約》議題和其他戰略穩定問題進行平等和建設性對話。

今年2月，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布，由於俄羅斯長期違反《中導條約》規定，美方將暫停履行條約義務，啟動為期6個月的退約程序。作為回應俄方此後也暫停履行《中導條約》。

美國有線電視新聞網（CNN）刊發題為《特朗普最具災難性的決定》的文章評論稱，特朗普政府（Donald Trump）退出《中導條約》的舉動可能會引發另一場空前的軍備競賽，全球不安全局勢會因此加劇，將促使更多國家發展各自的核武器，長期來看，這很可能給世界帶來災難性的後果。

美國媒體認為，特朗普政府退出《中導條約》是為了給美國發展核武器「鬆綁」。美國軍方的計劃是開發部署射程在499公里以上的導彈，一旦《中導條約》失效，限制射程的「絆腳石」也就不復存在。

美國《國會山報》指出，現在所有的目光都在注視着美國與俄羅斯圍繞軍控的下一步動作，特別是關注特朗普政府為推進此前受《中導條約》限制的武器開發所做的準備。

據悉，《中導條約》全稱《蘇聯和美國消除兩國中程和中短程導彈條約》，由美俄於1987年12月8日簽署。條約規定兩國不再保有、生產或試驗射程為500公里至5,500公里的陸基巡航導彈和彈道導彈。