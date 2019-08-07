特朗普再轟聯儲局：我們的問題不是中國而是聯儲局

美國聯儲局7月31日一如市場預期減息後，總統特朗普（Donald Trump）對此仍不滿意，指主席鮑威爾一如以往地令人失望。特朗普8月7日再在Twitter發文炮轟聯儲局，指美國的問題不是中國，而是聯儲局。

特朗普指出：「我們的問題不是中國，我們比以往任何時候都強大。資金流入美國，而中國正有數千家企業流失到其他國家……我們的問題是聯儲局。」

特朗普指摘聯儲局的減息步伐過慢，形容美國的問題是聯儲局。（AFP）

他指摘聯儲局的減息步伐過慢，認為應加快並大幅減息，立即結束「荒謬的」量化緊縮政策，以協助推動經濟。

特朗普指出，由於沒有通脹，量化緊縮政策一開始就不應該出現。他又稱，美國正與其他國家競爭，所有國家都希望自己做得好，雖然美國始終都是贏家，但若得到聯儲局幫忙會更容易勝出，惟當局卻無法理解這個想法。

聯儲局7月31日會後聲明指出，稱應對全球經濟展望影響和通脹壓力放慢，因此就算市場增長温和及強健的勞工市場，聯儲局委員仍決定減息。

聲明又提到，當局會繼續留意情況，並會採取適當措施維持美國破紀錄的經濟增長。有關言論被視為聯儲局將來或會再度減息，不過主席鮑威爾（Jerome Powell）其後在記者會表示，減息屬中期調整，並不代表之後會大幅減息。

特朗普曾多次批評聯儲局及鮑威爾沒協助白宮推動經濟，並不時呼籲聯儲局減息，認為有助進一步刺激經濟。

他7月曾表示，如果擁有一個會減息的儲局，美國經濟將會急速增長，但現時卻要支付很多利息，形容這是非必要。他說：「我們沒有一個知道自己正在做什麼的聯儲局。」