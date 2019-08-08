吉爾吉斯特種部隊闖前總統寓所　現場傳槍聲

吉爾吉斯當地傳媒報道，該國特種部隊8月7日闖進前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）寓所展開逮捕行動，現場傳出槍聲，暫未能確認他是否被捕。阿坦巴耶夫現時被國會指控貪污和濫用財產。

路透社引述當地媒體阿基新聞社（Akipress）和24.kg指，武裝部隊進入阿坦巴耶夫位於首都比什凱克（Bishkek）附近村落的寓所，現場有直升機在上空盤旋。報道引述目擊者稱，現場傳出槍聲，以及有傷者離開房屋。美聯社則引述吉爾吉斯國家安全委員會稱，部隊只發射了橡膠子彈。事件中最少10人受傷，其中一名特種部隊成員傷重身亡。

現時尚未能確認阿坦巴耶夫是否被捕或受傷。報道引述當地電視台指，阿坦巴耶夫被包圍，並遭帶到未知的地點，但他的盟友以及有附近聚集的支持者則表示，阿坦巴耶夫沒被帶走。

曾於2011年至2017年擔任總統的阿坦巴耶夫現時被國會指控多項罪行，包括貪污和徵收財產罪等。報道指，這些指控都是由阿坦巴耶夫曾經的門生、現任總統熱恩別科夫（Sooronbai Jeenbekov）所炮製。在阿坦巴耶夫下台後，警方則多次要求他接受問話，惟他稱要求屬違法而拒絕。

阿坦巴耶夫7月時曾與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，外界一度認為他獲克里姆林宮撐腰。惟普京後來表示，俄羅斯將支持熱恩別科夫政府。