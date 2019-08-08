特朗普探望槍擊案傷者　示威者要求加強槍械管制

美國總統特朗普8月7日到訪德州和俄亥俄州，探望上週兩宗槍擊案的傷者和醫護人員。期間有示威者抗議，批評特朗普的反移民和種族歧視言論引發緊張局勢，要求加強槍械管制。

美國總統特朗普到德州埃爾帕索探望槍擊案傷者，示威者到場抗議。（AP）

特朗普和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）到訪埃爾帕索（El Paso）和代頓（Dayton）的醫院，探望槍擊案傷者和醫護人員。白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）指，所有人都非常熱情接待特朗普夫婦。二人亦到埃爾帕索的911報案中心探望執法人員。

代頓的醫院外，有最少200名示威者聚集，批評特朗普激起政治和種族緊張，要求加強槍械管制，部份人明言不歡迎特朗普到訪。兩地示威者舉起寫有「特朗普是種族主義者」等的標語。

同屬民主黨的代頓市長惠利（Nan Whaley）和俄亥俄州參議員布朗（Sherrod Brown）促請特朗普，要求參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）召開會議，討論眾議院通過的法案，擴大槍械買家的背景審查。

埃爾帕索和代頓8月3日起的不足24小時內，發生兩宗嚴重槍擊案，共造成最少29死亡和50人受傷。聯邦政府將德州的案件列作「本土恐怖主義」處理。特朗普下令全美國下半旗致哀5天。他表示，槍擊不但是悲劇，也是懦弱的行為。