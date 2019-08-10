特朗普談朝鮮來信：金正恩為試射導彈致歉　盼在美韓軍演後會面

美國總統特朗普（Donald Trump）8月8日收到朝鮮領袖金正恩的來信後，他8月10日在社交網站講述信件的內容，他稱金正恩希望兩人會在美韓軍演結束後會面，又指金正恩在信中有為試射短程彈道導彈的事致歉。特朗普稱，他期待在不久後與金正恩會面。

特朗普的貼文

特朗普稱，金正恩在信中和藹地（very nicely）表示，他（金正恩）希望在美韓聯合軍演結束之後，能夠會面及開始磋商。特朗普形容這是一封很長的信件，有很多內容是投訴「荒謬與昂貴」（ridiculous and expensive）的軍演（美韓軍演）。

特朗普的貼文

朝鮮試射導彈會在美韓軍演後停止

另一方面，他稱金正恩也有為近來朝鮮試射短程彈道導彈的事作出一個「小道歉」（small apology），而朝方試射將會在美韓軍演結束後停止。

特朗普稱，他期待在不久後的未來再與金正恩會面，又指一個無核武的朝鮮將會邁向成為其中一個世上最成功的國家。

朝鮮8月7日發放金正恩親自指導發射導彈的照片（路透社）

朝鮮3周內5次試射飛行物

朝鮮近來多番試射導彈，並表明是為了抗議美韓的聯合軍演。8月10日，朝鮮凌晨向朝鮮半島東部海域發射兩枚不明飛行物，是該國3周內第五次試射飛行物，也是今年內第七次。韓國其後指，相信朝鮮試射的是短程彈道導彈。