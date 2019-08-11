韓國：朝鮮開發新型地對地彈道導彈

朝中社8月11日就朝鮮10日早上發射兩枚飛行物報道，指平壤進行新型武器發射的試驗；朝鮮領袖金正恩當天親自指導發射。韓國媒體報道，從朝鮮公開的照片推測，有關飛行物疑為不同於KN-23的新型彈道導彈。

朝中社8月11日發布領袖金正恩10日親臨指導新型武器發射的照片。（Reuters）

韓國軍方10日分析，朝鮮當天從東部鹹鏡南道面向朝鮮半島東部海域發射的2枚飛行物，飛行距離是400多公里，高度約48公里，據此推測朝鮮所發射的兩枚飛行物是朝鮮版「伊斯坎德爾」（Iskander）、即KN-23導彈。

韓聯社11日報道韓國有關方面根據朝鮮公開的多張照片，可見配備2個發射管的履帶式發射車（TEL）將它們發射升空，故推測朝方發射的疑似為戰術地對地彈道導彈，它們的外形與美國的「陸軍戰術彈道導彈」（ATACMS）相似。

這是平壤政府首次公開這種武器，如它們的確是戰術地對地彈道導彈，朝鮮自5月4日起合計已公開3種短程武器，即是KN-23、大口徑可控性火箭彈，以及新型戰術地對地彈道導彈。

韓聯社的分析認為，從朝鮮過去數月發射飛彈的情況看來，平壤政府在與美國就朝鮮半島無核化進行對話的同時，也致力開發包括短程彈道導彈等的常規武器。