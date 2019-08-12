美媒稱特朗普對華貿易戰彈藥遠未耗盡　或開出最大一槍

美媒分析稱，特朗普升級對華貿易戰的武器遠未耗盡，可能開出的最大一槍是讓美元武器化，此外，其他措施還包括加税、對華實施更多出口管制、將更多中國企業列入黑名單等。

特朗普認為，中國一直通過「不公平的貿易行為」從美國獲得好處。（AP）

據美國彭博社8月9日報道，雖然美國總統特朗普（Donald Trump）近日對中國動用兩大「重型武器」，包括宣布對3,000億美元中國商品加税10%，以及正式將中國列入匯率操縱國，但特朗普手中的武器遠未耗盡。

特朗普可能開出的「最大一槍」是使美元武器化，特朗普8月8日在推特（Twitter）發表多條推文，呼籲美聯儲降息，並使美元走弱，以讓美國出口商得到好處。

在白宮內部，鷹派人士指出由於美國製造業放緩，一直在敦促財政部直接干預貨幣市場。

此外，特朗普可能重新使用他最熱衷的工具，即關税，將剛剛威脅的對3,000億美元中國商品加税10%，升高到25%。

據分析，特朗普政府還可能提高對中國在美投資設置進一步的障礙，或者取消允許中國繼續從伊朗和委內瑞拉購買石油的豁免，從而瞄準中國的能源供應。

美國政府多位前任與現任官員稱，此前曾擱置或推遲的多項針對中國的出口管制措施與政策等，現在可能會復活。

其中，美國有可能將參與新疆監控活動的中國企業列入貿易黑名單。

美國商務部還一直致力於對機器人和人工智能等新興產業的產品實施更廣泛的出口限制，這些產品出口到中國等地需要獲得特別許可證。

更新受控技術清單的過程一直在進行中，可能要到今年晚些時候才能最後確定。

特朗普政府臨時顧問皮爾斯伯裏（Michael Pillsbury）強調稱，雖然特朗普「有更多彈藥」，但與助手相比，特朗普對中國的看法更為務實，而且仍然渴望達成協議。

皮爾斯伯裏說，關鍵的是向中國國家主席習近平傳達信息，而不是輕率冒進。

皮爾斯伯裏主張，特朗普的施壓已經從中國獲得了有意義的讓步，包括北京履行設立新的知識產權法庭。

特朗普政府智庫美國企業研究所中國問題專家史劍道（Derek Scissors）表示，美中關係正降至特朗普執政以來的低谷，這給特朗普政府內部鷹派顧問推動對華更為咄咄逼人的行動創造了條件，他們唯一的障礙就是缺乏協調。

史劍道說，特朗普對中國感到不滿，對中國的批人士來說，採取一系列行動的大門是敞開的，他們完全沒有組織，沒有輕重緩急。