馬斯克發聲力挺　美大選唯一華裔候選人獲重磅支持

美國2020年大選的腳步越來越近，民主黨內部的初選也在如火如荼地舉行。在第二場辯論中表現出色的華裔候選人楊安澤日前獲得了美國商界巨頭的支持。

特斯拉公司（Tesla）首席執行官馬斯克（Elon Musk）8月10日在社交媒體推特（Twitter）上公開表態，對民主黨總統競選人楊安澤（Andrew Yang）表示支持。他說，自己相信楊安澤會成為「有史以來第一位公開的哥特式（Goth）總統」。

當天，楊安澤發推文稱，自己並不指望人們同意自己的一切觀點，只希望人們相信自己正在努力解決問題。他還說，自己對不同的方法持開放態度。

這篇推文隨後被美國政治與歷史自媒體卡林（Dan Carlin）轉發，他說：「這應該是個多少有些新奇的事情，真奇怪。」

而馬斯克隨後在卡林的推文下評論稱：「我支持楊……他會成為我國首位公開的哥特式（Goth）總統，我覺得這一點非常重要。」

楊安澤隨後很快對馬斯克的支持表示感謝，並對後者在「建設未來」上的成就表示祝賀。

「哥特式」一詞在當今的英語中有不同的含義，不過從楊安澤的過往採訪記錄來看，馬斯克所指的應該是他對「哥特式搖滾」的熱愛。

馬斯克的支持將會進一步提升唯一華裔候選人楊安澤的人氣。楊安澤在民主黨黨內初選表現十分出色。7月30日、31日晚，美國民主黨初選第二輪辯論，20位民主黨參選人登台「論劍」，就多項議題展開激烈辯論，爭奪明年民主黨總統候選人資格。美前副總統拜登（Joe Biden）、華裔企業家楊安澤（Andrew Yang）等10名參選人參加了31日晚的第二場電視辯論。

楊安澤的表現非常亮眼。辯論結束後，他在推特上的競選賬號粉絲數激增，一夜之間新增10,486名粉絲。