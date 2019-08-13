王毅當面放重話嚴厲警告 印度外長重壓下做三不改變保證

北京時間8月12日，中國外交部長王毅在北京同印度外長蘇傑生舉行會談，克什米爾問題無疑成為焦點。王毅指出，印方舉措挑戰了中方的主權權益。蘇傑生則當面做出了「三不改變」的保證。

印方對克什米爾問題的單方面舉動引發中方不滿。（新華社）

據中國外交部官方網站消息，北京時間8月12日，中國國務委員兼外交部長王毅在北京同印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行會談，就克什米爾問題進行了討論。

王毅說，中方高度關注當前克什米爾局勢及印巴矛盾的激化。印方修憲將改變克區現狀，引發地區緊張。

王毅指出，印方的舉措還挑戰了中方的主權權益，有違雙方關於維護兩國邊境地區和平安寧的協議，中方對此嚴重關切。印方的舉措對中方不產生任何效力，更不會改變中方對相關領土行使主權的事實和進行有效管轄的現狀。

蘇傑生解釋了印方的立場，表示印方修憲不產生新的主權聲索，不改變印巴停火線，也不改變印中邊界實際控制線。

蘇傑生表示，印方希望同巴基斯坦改善關係，願保持克制，維護地區和平穩定。同時，印方也願繼續同中方通過磋商妥善解決印中之間存在的邊界問題，並將恪守兩國就維護邊境地區安寧達成的共識。

對中印外長在敏感時刻舉行的會談，《印度時報》評論稱，印度告訴中國，確保雙方的分歧不變成爭執非常重要。《印度教徒報》評論稱，印度和中國表明了在克什米爾問題上的分歧，但決定繼續「重建紐帶」。

除與王毅舉行會談外，蘇傑生12日還拜會了中國國家副主席王岐山。雖然蘇傑生此次訪華是一次提前安排好的訪問，卻因近來急劇升温的克什米爾問題而備受關注，有西方媒體稱蘇傑生是「匆忙訪華」。

8月5日，印度突然發佈行政命令，宣布廢除憲法第370條，取消此前憲法賦予印控克什米爾地區的特殊自治地位。隨後，印度國會通過法案，將在這一地區建立一個擁有地方立法機構的「查謨與克什米爾直轄區」，和一個沒有地方立法機構的「拉達克直轄區」。

印方此舉立即引發巴基斯坦方面的憤怒和強烈譴責，巴方隨後宣布降低與印度的外交關係級別。

就在蘇傑生訪華前兩天，巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）曾專程緊急來華訪問，請求中國在克什米爾問題上「主持公道」。

北京時間8月9日晚，王毅在北京同專程緊急來華訪問的巴基斯坦外長庫雷希舉行了會談。王毅表示，中方將繼續堅定支持巴方維護自身的正當權益，繼續在國際舞台上為巴方主持公道。