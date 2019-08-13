杜特爾特訪華前風向有變　中菲蜜月要結束了嗎

菲律賓總統杜特爾特8月底將訪問中國，同中國談有爭議的南海問題，杜特爾特是否準備對中國採取更加強硬的立場引發關注。

香港《南華早報》8月13日發表題為《當習近平會晤杜特爾特：中菲蜜月要結束了嗎？》的文章稱，當菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）本月晚些時候訪問中國時，他打算同中國國家主席習近平提北京在南海的活動這一有爭議話題，以及2016年的否認了中國南海主權聲索的南海仲裁。

文章稱，這讓外界猜測，馬尼拉是否準備在對華關係上採取更加強硬的立場，尤其是在南海問題上。立場上的明顯變化使得一些專家們質疑，杜特爾特此前宣稱的對中國的「愛」正開始失色？馬尼拉和北京的蜜月是否可能正在結束？

這些專家們說，當前的局勢同杜特爾特2016年首次訪華時的情況明顯不同，當時他拜倒在中國的腳下，尋求支持。

一名消息人士說，中國對菲律賓承諾的投資只是一個煙霧彈，中國的國家發展和改革委員會仍然是一個障礙。「除非他們同意這個工程，否則你無法把錢拿出來。」

文章稱，中國承諾了150億美元的直接投資和貿易協議，但是從2017年至2018年，菲律賓央行只記錄到有6.93億美元來自中國的直接投資。

文章最後指出，馬尼拉的信號似乎是蜜月還沒有結束，但是菲律賓期望中國兑現承諾。

南海仲裁案即「菲律賓控告中國案」，是一個臨時組建的仲裁庭，就菲律賓阿基諾（Benigno Aquino III）政府單方面提起的南海仲裁案進行的所謂裁決。2016年7月12日，海牙國際仲裁法庭對南海仲裁案做出最終裁決，判菲律賓「勝訴」，並否定了中國的南海「九段線」，還宣稱中國對南海海域沒有「歷史性所有權」。中國方面則認為裁決沒有法律效力，只是一張廢紙。

杜特爾特上台後改變了菲律賓的對華政策，將南海仲裁擱置，奉行親華政策，希望從中國獲得經濟援助。

但是近來菲律賓的態度有所轉變。菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）8月6日說，杜特爾特總統或將在月底前訪問中國，將談及海南仲裁。

他並引述杜特爾特話告訴記者稱，「記得我以前曾經說的話嗎？總有一天我將會提出南海仲裁案裁決。現在正是時間，這就是為什麼我要去北京。」