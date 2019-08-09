南海行為準則磋商疑受阻　杜特爾特暗示中國是最大原因

中國與東盟國家有關「南海行為準則」的談判疑似受阻，菲律賓總統杜特爾特認為，阻力來自中國。

菲律賓Rappler網站當地時間8月9日報道稱，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）認為「南海行為準則」遲遲沒有完成，原因或在於中國。他還表示，他去即將訪華的一個原因就是為了加速完成這份具有約束力的文件。

杜特爾特：「這就是我要去那裏（中國）的原因。他們推遲了它，這導致了很多事故，有一天，一個錯誤或者失誤將導致難以挽回的局面。」

當被問到「他們」指的是誰時，杜特爾特迴應說：「可能是中國。沒有其他人要求我們等等。」

此前，菲律賓總統發言人班尼洛（Salvador Panelo）8月5日曾表示，杜特爾特總統確定將於2019年8月再次訪問中國，這是他自2016年上任以來第五次訪問中國。班尼洛稱，這次杜特爾特將與中國國家主席習近平進行雙邊會談，討論貿易關係、文化交流、人文關係以及南海問題等。

杜特爾特6月份在出席東盟峰會時對「南海行為準則」談判一拖再拖表示很失望、很擔心，杜特爾特說：「『南海行為準則』初審拖得越久，發生海上衝突事件的機率就越大，因為誤判導致局面失控的可能性肯定也越大。」

「南海行為準則」是對2002年中國與東盟簽署的《南海各方行為宣言》的推進和落實。2017年5月18日，中國與東盟國家落實《南海各方行為宣言》第14次高官會在貴陽舉行。會議審議通過了「南海行為準則」框架。

2017年8月6日，在菲律賓首都馬尼拉召開的第50屆東盟外長會正式通過了「南海行為準則」框架。2018年8月2日，「南海行為準則」單一磋商文本草案形成。

2019年7月31日，中國外交部長王毅說出席在泰國曼谷舉行的中國-東盟外長會時表示，過去一年中，中國和東盟國家秉承《南海各方行為宣言》精神，探索開拓以規則治理南海之路，積極推進「南海行為準則」磋商，提前完成了「準則」單一磋商文本草案的第一輪審讀。一讀對案文進行了精簡優化，使「準則」的總體架構和案文要素更加清晰，結構更加合理，標誌着「準則」磋商取得了新的重要進展，朝着三年完成磋商的目標邁出了關鍵一步。

馬來西亞外交部長賽夫丁（Saifuddin Abdullah）8月5日在接受媒體採訪時表示，馬來西亞希望「南海行為準則」能在3年期限內或更早的時間內完成，希望美國和其他大國能在準則通過後尊重它。