俄羅斯火箭引擎離奇爆炸　新型核武測試失敗釀小型核災？

俄羅斯8月8日測試新型火箭引擎時發生爆炸，導致最少5名核工程師死亡。 外國傳媒一直形容這宗事件相當離奇：事發後附近城市的輻射水平一度急升，引發有民眾搶購碘，至於莫斯科則一直未有清楚交代測試細節，及後才承認火箭引擎有核原素，外界甚至估計測試涉及新型的核動力巡航導彈，懷疑背後隱藏俄羅斯的秘密武器計劃。

爆炸中喪生的5名科學家8月12日下葬，俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）總監利哈喬夫（Alexei Likhachev）讚揚他們是「真正英雄」和「國家驕傲」。（AP）

輻射水平一度超標 核災再現？

測試在北極圈的海上平台進行。俄羅斯國防部起初指，爆炸是因為液體燃料火箭引擎測試出錯，但從未提到「核」一詞。爆炸發生後，距離測試地點40公里的白海（White Sea）沿岸城市北德文斯克（Severodvinsk）一度錄得每小時2微希的輻射水平。40分鐘後回落至正常狀態的0.11微希。離奇的是，市政府在網站刊登的通告隨後被刪除，引起外界更多懷疑。

爆炸發生後翌日，附近的德溫斯基灣（Dvinsky Bay）宣布要「關閉」一個月。路透社報道，米德爾伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）東亞不擴散計劃（East Asia Non-Proliferation Program）的團隊發現，通常用來收集核廢料的船隻謝列布良卡號（Serebryanka），在事發現場附近的禁區出沒。

與此同時，有匿名的Telegram頻道發放影片，當中有身穿危險物品防護服的人員照顧傷者。有用戶指，部份人轉送至位於莫斯科專門治療嚴重輻射中毒的醫院。種種報道引發民眾恐慌，紛紛搶購提供輻射保護的碘片，情況不禁讓人聯想起切爾諾貝爾（Chernobyl）的核災悲劇。

「海燕」（Burevestnik）巡航導彈和圖中的「波塞冬」（Poseidon）核動力魚雷都是俄羅斯近件致力研發的新型武器。（AP）

無限射程新核武 專家：違反物理定律

所謂「紙包不住火」，俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）和俄聯邦原子能中心（Russian Federal Nuclear Center）及後終於承認火箭引擎有核原素，同時亦是核原素引發意外，導致5名科學家和2名軍事人員死亡。

俄聯邦原子能中心科學總監索洛維約夫（Vyacheslav Solovyov）接受訪問時指，研究員正研發利用放射物質製造小型能源，又指美國等國家亦正研發「小型核反應堆」。外界估計是暗示爆炸事件涉及小型核反應堆，但俄羅斯國家原子能公司否認，強調不涉及「反應堆」。

專家估計，爆炸很有可能與9M730「海燕」（Burevestnik）巡航導彈有關。據總統普京指，「海燕」巡航導彈擁有無限的射程。但彼爾姆國立大學（Perm State University）國防工業專家盧津（Pavel Luzin）認為，「海燕」並不存在，其特徵根本違反物理定律。

皇家三軍研究所（Royal United Services Institute）分析員加萊奧蒂（Mark Galeotti）也指，核推進涉及重大的技術挑戰，有機會在發射後噴發核廢料，亦是速度和重量之間的對比。他提到，對「海燕」最終能否面世仍存疑，但「海燕」和已成功研製出原型的「波塞冬」（Poseidon）核動力魚雷一樣，屬「末日」武器，在未達到全面核戰前，都是得物無所用。