特朗普：美國將在必要時離開世界貿易組織

對世界貿易組織一直持批評態度的特朗普8月13日再度威脅美國將在「必要時」離開這個重要的國際組織，他認為美國利益受到了損害。

特朗普一直對世貿組織不滿，多次威脅退出。（VCG）

法新社8月13日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）8月13日威脅要離開世界貿易組織（WTO）。特朗普表示，他之所以如此不滿，是因為WTO給予中國等發展中國家的優惠待遇損害了美國利益。

特朗普在賓夕法尼亞州殼牌化工的員工面前表示：「我們將在必要時離開。」 他補充道，「我們多年來一直飽受困擾，這種情況不會再發生了。」

這不是美國總統特朗普第一次威脅要離開WTO，早在他在競選總統期間，就認為世貿組織「過時」，且在成為總統以後，也一直對WTO持批判態度。

2018年，特朗普曾多次表示世貿組織多年來一直對美國「非常糟糕」。他保證，如果該組織「不改革」，美國可以「退出」。

2019年7月26日，特朗普簽署備忘錄，指示美國貿易代表「使用一切手段」， 確保WTO對發展中國家地位進行改革，並威脅說，如果90天內看不到明顯進展，美國就要「單方面採取行動」。

對此，中國外交部發言人華春瑩於北京時間7月29日回應稱，作為世界上最大的發展中國家，中國堅持發展中國家定位，不是迴避應盡的國際責任，而是在主張發展中國家的基本權利，也是在維護國際公平正義。

華春瑩還指出，美方這次就WTO涉發展中國家地位的言行進一步暴露了美國的任性狂妄和自私自利。這種做法與其作為「世界第一大國」的地位是不般配的。

新加坡7月27日也回應稱，新加坡雖在WTO有「發展中國家」地位，但並未在談判中利用特殊和差別待遇獲得不公平優勢。

多家美媒曾擔憂指出，特朗普政府針對發展中成員條款的行動，可能挑起一場「全球貿易戰爭」，其範圍將超出中國。