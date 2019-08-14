美國富豪獄中自殺案疑點多　特朗普命徹查　監獄長獄警受罰

涉及性罪行的美國富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein），8月10日在還押期間疑於紐約獄中自殺身亡，案件疑點重重，全國震驚。美國總統特朗普（Donald Trump）下令徹查，案中監獄的監獄長和兩名獄警均受罰。紐約前市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）8月13日也批評監獄在事件中有種種問題，並形容愛潑斯坦是個「多達50位權貴都有動機殺他」的人物。

監獄長調職 獄警停職

特朗普8月13日稱，他已要求徹查愛潑斯坦事件，指「這是我們司法部長、偉大司法部長正在做的事，他會全面調查。」

美國司法部同日亦宣布，案中涉事的監獄「大都會管教中心」（Metropolitan Correctional Center），監獄長已經調職，兩名獄警要停職。

愛潑斯坦本來面對最高45年的刑期（路透社）

監獄不跟程序遭受批評

這次事件被指疑點重重，與監獄沒依足程序有關。按制度，監獄應安排一名同室囚友予愛潑斯坦，獄警也要每30分鐘查看囚室。但美國《紐約時報》報道，在事發時候，獄警在睡覺，連續3小時都沒有巡房，事後又偽造紀錄以掩飾自己的行為。愛潑斯坦當時也是單獨囚禁，沒有同室囚友。

愛潑斯坦7月底曾遭在獄中遭發現頸上有傷痕，當局一度把他列入自殺觀察名單，但傳出在事發前，他遭剔出名單。

美國媒體又發現，在首間傳媒報道愛潑斯坦死訊前的38分鐘，當時官員還未公布任何消息，但已經有人在網絡討論區4chan發貼講述愛潑斯坦的死訊，目前未知是誰洩露消息。

愛潑斯坦之死引發爭議（美聯社）

前市長：本應不可能發生

66歲的愛潑斯坦被指涉嫌引誘數十名未成年少女進行性交易，並為政要名流安排未成年少女提供性服務。他生前與眾多名人相熟，故此他的案件也牽連甚廣。

紐約前市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）指，這宗自殺事件本應不可能發生，「這已經是相對小的設施（監獄）」，他又指愛潑斯坦是高風險的囚犯，應該在自殺觀察名單，更形容愛潑斯坦「是個多達50位權貴都有動機殺他的人物」。